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Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

1.2тЧитати матеріал російською

Під Житомиром пройшли випробування нового броньованого автомобіля "Козак-2", який незабаром може поповнити підрозділи Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на самому початку перевірили надійність і експлуатацію бронемашини на танкодромной смузі перешкод.

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Козак-2

Козак-2

Прес-служба ДШВ

Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

Прес-служба ДШВ

Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

Прес-служба ДШВ

Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

Прес-служба ДШВ

Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

Прес-служба ДШВ

Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

Прес-служба ДШВ

Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

Прес-служба ДШВ

Після цього на танковому вогневому містечку десантники практично перевірили броню і захисне скло бронеавтомобіля. Машину обстріляли з автоматів, снайперської гвинтівки й кулемета Калашникова. "Результат – позитивний", – йдеться в повідомленні.

Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

Прес-служба ДШВ

Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

Прес-служба ДШВ

Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

Прес-служба ДШВ

Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

Прес-служба ДШВ

За оцінкою командувача ДШВ ЗС України генерала-лейтенанта Михайла Забродського, цей зразок бойової техніки зарекомендував себе як надійний броньований автомобіль із високою прохідністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні провели випробування БТР-4 з новими корпусами в рамках програми розширення виробництва цих бойових машин для українських військ.

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Waix Alex
Waix Alex
Пора уже зачищать Донбасс от чукчей и чеченцев
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