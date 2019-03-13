Гроза терористів: ЗСУ випробували нову бойову техніку. З'явилися фото

Під Житомиром пройшли випробування нового броньованого автомобіля "Козак-2", який незабаром може поповнити підрозділи Збройних сил України.
Про це повідомляє прес-служба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що на самому початку перевірили надійність і експлуатацію бронемашини на танкодромной смузі перешкод.
Козак-2
Прес-служба ДШВ
Прес-служба ДШВ
Прес-служба ДШВ
Прес-служба ДШВ
Прес-служба ДШВ
Прес-служба ДШВ
Прес-служба ДШВ
Після цього на танковому вогневому містечку десантники практично перевірили броню і захисне скло бронеавтомобіля. Машину обстріляли з автоматів, снайперської гвинтівки й кулемета Калашникова. "Результат – позитивний", – йдеться в повідомленні.
Прес-служба ДШВ
Прес-служба ДШВ
Прес-служба ДШВ
Прес-служба ДШВ
За оцінкою командувача ДШВ ЗС України генерала-лейтенанта Михайла Забродського, цей зразок бойової техніки зарекомендував себе як надійний броньований автомобіль із високою прохідністю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні провели випробування БТР-4 з новими корпусами в рамках програми розширення виробництва цих бойових машин для українських військ.
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