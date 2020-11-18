Гроші витратили на дороги, у хворих немає кисню: українці розкритикували владу за бездіяльність у боротьбі з COVID-19

Українців обурила ситуація в одній із районних лікарень, де батько помер, віддавши свій кисень хворому на COVID-19 сину. Адже такий діагноз був у них обох і кисень кожному давали лише по 15 хвилин на день.

У коментарях під матеріалом щодо цього трагічного випадку на сторінці OBOZREVATEL у Facebook багато висловили переконання, що до такого стану систему медицини в країні довела і нинішня влада. За дві години пост зібрав понад 1,5 тисячі обурених "лайків" і три сотні репостів, а також більш ніж 400 коментарів.

Зокрема, користувачі розкритикували те, що поки в країні люди помирають від COVID-19, уряд спрямовує бюджетні гроші з коронавірусного фонду на інші потреби.

"А чому б ті гроші, які ми платимо як військовий збір і незрозуміло куди йдуть, не перенаправити на медицину, хоча б тимчасово?", "Як це можна пережити, як готувалися до другої хвилі, чи спроможні лише з веселістю відростки знімати?", "Все, що зробила влада, це забрала у людей впевненість у завтрашньому дні! Залишилися хаос, тривога і переживання", "Європейські короновірусні гроші використані на "будівництво" доріг, тобто опинилися у кишенях чиновників різного калібру, як звикле", "його чекати від влади, якщо вона не здатна забезпечити українців киснем? Дороги зараз важливіше", "Співчуття рідним і близьким. У всій цій ситуації найбільше вражає Зеленський і його СН ,адже вони прекрасно розуміють, що всі ці смерті на їхній совісті, але їм навіть не гикається", "Це відбувається тому, що наша медицина абсолютно не готова до боротьби з короновірусом, кошти витрачено на дороги, грошей вже немає, так що готуємося до найгіршого варіанту", – зазначили українці.

Крім цього, людей обурює, що звичайні громадяни мусять боротися із захворюванням у лікарнях, де досі не вистачає найнеобхіднішого, за жахливих умов і, нерідко, за власні кошти. Тоді як представники влади лікуються в елітних медустановах.

"А "Феофанія з киснем чи як, цікаво знати?", "А тим часом президент лежить у "Феофанії" "у таких самих умовах, як і всі", запевняє тамтешній головлікар", "Це вже дно нашої медицини!", "Жах, і ті, через кого це трапилося, сплять спокійно, не розуміючи, що бумеранг не підкупиш", – вказали підписники.

Інші висловили переконання, що до критичності ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції у країні довели й самі українці. Зокрема ті, котрі не дотримуються маскового режиму й соціальної дистанції, а також які виступають проти карантинних обмежень у країні.

"Каструльні бунтарі нехай куплять кислотні компресори й поставлять у палати! Або дешевше бунти влаштовувати й уряд звинувачувати?", "Краще б маски носили", "Чому немає звернення до людей, які забивають на своє здоров'я, а головне – на здоров'я оточуючих! Це можна зупинити завдяки усвідомленості наших громадян, а не лікарів і політиків!" – додали українці.

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