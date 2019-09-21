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21 вересня • оновлено в 08:42
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"Гроші поверніть за 10 передач": Коломойський і Шустер влаштували скандал у прямому ефірі

11.5т Читати матеріал російською

Український ведучий Савік Шустер заявив, що збирається подати позов до суду проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" в п'ятницю ввечері, 19 вересня, вони влаштували запеклу суперечку (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Відзначимо, що бізнесмен раніше звинуватив журналіста, що він нібито брав гроші з гостей своєї програми за участь, коли вона виходила на каналі 1+1 (належить Коломойському).

"Я прийняв рішення подати до суду на Коломойського. Захист честі, гідності і, врешті-решт, моєї професійної репутації", – сказав Шустер.

Савік нагадав, що 3 вересня 2015 року його студія підписала контракт з телеканалом "1+1", який діяв до кінця серпня 2018 року. Шустер зазначив, що після двох випусків його програму 18 вересня зняли з ефіру телеканалу.

"Ми все одно за контрактом давали сигнал каналу "1+1", вони нас не випускали в ефір", – додав він.

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Перед заявою телеведучого про намір подати в суд в ефірі його програми продемонстрували уривок відео-інтерв'ю Коломойського, в якому бізнесмен пояснює причину зняття з ефіру "1+1" програми Шустера.

У цьому інтерв'ю бізнесмен стверджує, що Шустер порушив умови контракту, отримавши передоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.

Коломойський і Шустер посварилися в прямому ефірі

Коломойський і Шустер посварилися в прямому ефірі

"Зробив одну передачу, а на другу "спалився" – взяв гроші. Умова була, що він не повинен брати гроші ні у кого", – сказав бізнесмен.

"У якихось мерів. Два по п'ятдесят взяв. Одного ми підсунули навмисно", – відповів він на питання про те, у кого, за його інформацією, були отримані гроші.

"Ми з Вами будемо судитися", – сказав йому Шустер.

"Звичайно, будемо судитися. Ви тільки не лякайте мене судами. Де будемо судитися – в Італії або в Україні?", – відповів Коломойський.

"Може, Ви спочатку гроші поверніть за 10 передач, які Ви провели, а потім будемо з Вами розмовляти", – заявив підприємець, зажадавши від ведучого повернути йому $2,3 млн.

Під час перепалки Коломойський назвав Шустера і співвласника студії Павла Єлізарова "хабарниками, які беруть за одну і ту ж роботу тричі". У свою чергу Єлізаров тут же уточнив, що позов проти Коломойського буде поданий на 10 млн грн.

Фото контракту опублікувала в Telegram журналістка Соня Кошкіна, яка була присутня в студії.

"Гроші поверніть за 10 передач": Коломойський і Шустер влаштували скандал у прямому ефірі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський заявив, що збирається подати в суд на екс-главу НБУ Валерію Гонтареву, яка звинуватила його в підпалі її будинку.

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Особи
Ігор Коломойський Савік Шустер
Місце
Україна
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Кузичев: как верблюд в тундре !
Кузичев: как верблюд в тундре !
Беня уже решил, что он - хАзяин всея Украины, что ему там какие-то Шустеры. А эта фраза: где будем судиться – в Италии или в Украине ? Это вообще смешно, всем известно, что украинские суды - самые продажные суды в мире !
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Савик Шустер украинский журналист???Ну,что он деньги брал с"гостей"так это говорил не только один Коломойский.
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руденко евгений
руденко евгений
тут только нормальный суд может понять, но если бы Коломойскому действительно были бы должны, то он давно бы выдернул эти деньги, моё мнение...
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