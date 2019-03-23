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Гроші не допоможуть: АТОвець пояснив, що найкраще реабілітує бійців

1.3тЧитати матеріал російською

Психологічна реабілітація українських військових неможлива без свого житла. Гроші бійцям нічого не дають, адже їх можна витратити за один день без толку.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ветеран АТО Євген Яранцев. Він пояснює, що у людини, яка повернулася з фронту, інше мислення, ніж у цивільних осіб.

"Багато з них були мобілізовані з армії в результаті поранень або за вислугою років і після повернення залишилися без нічого. Реабілітація бійців неможлива без свого житла, як би їх не відправляли в санаторії і не забезпечували медициною", – сказав він.

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Гроші нічого не приносять військовим, тільки шкода, впевнений Яранцев. Він пояснив, що це пов'язано з тим, що військовий живе сьогоднішнім днем.

Гроші не допоможуть: АТОвець пояснив, що найкраще реабілітує бійців

"Військовий інакше мислить, у нього немає завтрашнього дня. Ці гроші не покладуть в банк, вони не будуть витрачені на бізнес." Завтрашнього дня немає, гроші треба витратити сьогодні ", – ось такий принцип життя. Це як сухпайок, – його не можна тримати до вечора, адже вечір може і не настати ", – додав Яранцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині бійці, мобілізовані в 2014-2015 рр, не можуть роками добитися, щоб їх службу зарахували до страхового стажу і виплачували пенсії. У Пенсійному фонді пояснили, що вони нібито не мають підтверджуючих документів, що люди були в той час в АТО.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVАТО на Донбасі
Особа
Євген Яранцев
Місце
Україна
Теги
війнаАТОбоєць АТОобманюють бійців АТОквартиражитло для військових
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Что мародеры бандеры, квартиры не получилось увезти с собой?))) Какая жалость, пожалейте этих убийц-карателей.
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