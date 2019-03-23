Гроші не допоможуть: АТОвець пояснив, що найкраще реабілітує бійців

Психологічна реабілітація українських військових неможлива без свого житла. Гроші бійцям нічого не дають, адже їх можна витратити за один день без толку.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ветеран АТО Євген Яранцев. Він пояснює, що у людини, яка повернулася з фронту, інше мислення, ніж у цивільних осіб.

"Багато з них були мобілізовані з армії в результаті поранень або за вислугою років і після повернення залишилися без нічого. Реабілітація бійців неможлива без свого житла, як би їх не відправляли в санаторії і не забезпечували медициною", – сказав він.

Гроші нічого не приносять військовим, тільки шкода, впевнений Яранцев. Він пояснив, що це пов'язано з тим, що військовий живе сьогоднішнім днем.

"Військовий інакше мислить, у нього немає завтрашнього дня. Ці гроші не покладуть в банк, вони не будуть витрачені на бізнес." Завтрашнього дня немає, гроші треба витратити сьогодні ", – ось такий принцип життя. Це як сухпайок, – його не можна тримати до вечора, адже вечір може і не настати ", – додав Яранцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині бійці, мобілізовані в 2014-2015 рр, не можуть роками добитися, щоб їх службу зарахували до страхового стажу і виплачували пенсії. У Пенсійному фонді пояснили, що вони нібито не мають підтверджуючих документів, що люди були в той час в АТО.

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