Головна Новини
11 грудня • оновлено в 12:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Гроші на крові?" Українців розлютила прем'єра "Слуги народу" в Росії

1.9т
Читати матеріал російською

Мережа вибухнула обуреннями після того, як стало відомо, що серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі покажуть на російському телеканалі ТНТ.

У Facebook через це спалахнули бурхливі дискусії. Люди дорікнули нинішній владі України веденням бізнесу з агресором і нагадали їй про лицемірні звинувачення з цього приводу на адресу попередників.

"Вітаю всіх українців з великим досягненням! Тепер серіал "Слуга народу" виробництва "Кварталу 95" на російському телебаченні. Хто там говорив про "гроші на крові"? Всі сезони на телеканалі ТНТ. Схоже, це і є головним досягненням переговорів на "нормандському саміті", – обурився блогер Андрій Смолій.

Також гостра критика показу популярного серіалу на російському телебаченні з'явилася і на популярному пабліку "Баба і кіт".

"Угоду про прокат в Росії серіалу "Слуга народу" підписав ще Порошенко. Зеленський просто повинен виконувати", "Радість яка", – іронізують в постах спільноти.

Новини
"Диски продавав Юзік": у мережі відреагували на серіал "Слуга народу" в Росії

Після інформаційної хвилі, що здійнялася в мережі, пости з реакцією на скандал почали з'являтися на сторінках багатьох українців.

"А ось і відповідь, про що Зе домовлявся", "Так хто у нас на війні заробляє? Тільки поговорив з Путіним і одразу почав отримувати додаткові гроші з країни-агресора. Так навіщо зустрічався, чому так прагнув до цієї зустрічі, за яку стільки наших воїнів життям заплатили?", "Із сьогоднішнього дня на каналі ТНТ покажуть фільм "Слуга народу". Фільм на газ?" – пишуть люди.

"Гроші на крові?" Українців розлютила прем'єра "Слуги народу" в Росії

Активне обговорення прем'єри серіалу із Зеленським у Росії розгорнулося і в коментарях під численними дописами. У них користувачі не виключили, що в країні-агресорі після цього також назріє різка зміна влади.

"А, може, нехай дивляться? Он воно, які результати дало у нас. А там ще більший відсоток буде за Галустяна. Це наша секретна зброя", "Щоб загнати серіальчик, мусили скликати цілий саміт у Парижі", "Йому це треба було раніше зробити, для 73% в Росії", – жартують українці.

Новини
"Навіть Меркель дивилася!" Клімкін поділився враженнями від серіалу "Слуга народу"

"Гроші на крові?" Українців розлютила прем'єра "Слуги народу" в Росії

"Гроші на крові?" Українців розлютила прем'єра "Слуги народу" в Росії

"Гроші на крові?" Українців розлютила прем'єра "Слуги народу" в Росії

"Ахахаха, це на "нормандському саміті" обговорювали, а, і ще "Свати" у Німеччині Меркель просила показати, напевно, а Макрон в захваті від тупих кварталівських мультфільмів", "Отже, наступним президентом Московії буде Міша Галустян?", "Чим довше вони будуть дивитися це, тим більше шансів у Міші Галустяна", – не вщухає ажіотаж в мережі.

"Гроші на крові?" Українців розлютила прем'єра "Слуги народу" в Росії

"Гроші на крові?" Українців розлютила прем'єра "Слуги народу" в Росії

"Гроші на крові?" Українців розлютила прем'єра "Слуги народу" в Росії

"Гроші на крові?" Українців розлютила прем'єра "Слуги народу" в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Серіал Слуга Народу
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
9
9
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Лучше снять сериал «Кузькина мать» и потом россиянам его показать
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Не понимаю, из-за чего паника? Миллионы граждан России давно скачали и посмотрели этот сериал, пик скачиваний пришелся на апрель этого года.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Хо Хол
Хо Хол
чем это хуже рошеновских конфет и почему пoмoйка обоcpaнная столько времени молчала про это?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Хо Хол, ну что Вы так? Конфетки от святого и неприкасаемого Петра Томосного, а это от клоуна.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги