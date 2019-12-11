"Гроші на крові?" Українців розлютила прем'єра "Слуги народу" в Росії

Мережа вибухнула обуреннями після того, як стало відомо, що серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі покажуть на російському телеканалі ТНТ.

У Facebook через це спалахнули бурхливі дискусії. Люди дорікнули нинішній владі України веденням бізнесу з агресором і нагадали їй про лицемірні звинувачення з цього приводу на адресу попередників.

"Вітаю всіх українців з великим досягненням! Тепер серіал "Слуга народу" виробництва "Кварталу 95" на російському телебаченні. Хто там говорив про "гроші на крові"? Всі сезони на телеканалі ТНТ. Схоже, це і є головним досягненням переговорів на "нормандському саміті", – обурився блогер Андрій Смолій.

Також гостра критика показу популярного серіалу на російському телебаченні з'явилася і на популярному пабліку "Баба і кіт".

"Угоду про прокат в Росії серіалу "Слуга народу" підписав ще Порошенко. Зеленський просто повинен виконувати", "Радість яка", – іронізують в постах спільноти.

Після інформаційної хвилі, що здійнялася в мережі, пости з реакцією на скандал почали з'являтися на сторінках багатьох українців.

"А ось і відповідь, про що Зе домовлявся", "Так хто у нас на війні заробляє? Тільки поговорив з Путіним і одразу почав отримувати додаткові гроші з країни-агресора. Так навіщо зустрічався, чому так прагнув до цієї зустрічі, за яку стільки наших воїнів життям заплатили?", "Із сьогоднішнього дня на каналі ТНТ покажуть фільм "Слуга народу". Фільм на газ?" – пишуть люди.

Активне обговорення прем'єри серіалу із Зеленським у Росії розгорнулося і в коментарях під численними дописами. У них користувачі не виключили, що в країні-агресорі після цього також назріє різка зміна влади.

"А, може, нехай дивляться? Он воно, які результати дало у нас. А там ще більший відсоток буде за Галустяна. Це наша секретна зброя", "Щоб загнати серіальчик, мусили скликати цілий саміт у Парижі", "Йому це треба було раніше зробити, для 73% в Росії", – жартують українці.

"Ахахаха, це на "нормандському саміті" обговорювали, а, і ще "Свати" у Німеччині Меркель просила показати, напевно, а Макрон в захваті від тупих кварталівських мультфільмів", "Отже, наступним президентом Московії буде Міша Галустян?", "Чим довше вони будуть дивитися це, тим більше шансів у Міші Галустяна", – не вщухає ажіотаж в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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