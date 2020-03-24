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24 березня • оновлено в 18:40
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Грошей немає навіть на експрестести: Кабмін позбавив зарплат вчених-генетиків із НАНУ

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Інститут молекулярної біології та генетики НАН України вимушено відправляє своїх працівників у неоплачувану відпустку через нестачу коштів. За весь час роботи там зробили всього 600 тестів на виявлення коронавірусу, а могли у рази більше.

Як розповів OBOZREVATEL заступник голови Інституту, професор, доктор біологічних наук Сергій Дзядевич, через фінансові труднощі та бюрократію уряду деякі вчені пішли у відпустку за свій кошт і за власним бажанням.

"Це питання до Кабінету міністрів, чому у нас немає фінансування науки в країні. Наші працівники вимушено пішли у відпустку, щоб хоч якось викрутитися з ситуації. Грошей на роботу немає, бо не підписані папери в уряді. На щось гроші вже виділили з початку року, на щось ні. Минулий склад Кабміну майже все підписав, але після відставки процес оформлення документів почався заново", – розповідає Дзядевич.

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України

Через таку плутанину постраждали не тільки вчені, а й українська медицина. Перший транш коштів на виготовлення тестів від коронавірусу в Інститут надійшов лише вранці 24 березня.

"Тиждень тому було заявлено, що Інституту доручено виготовити експрестести. Ми готові, але перший маленький транш грошей надійшов лише сьогодні вранці. Ми вже зробили і передали в Центр громадського здоров'я у Житомир 600 аналізів. І ми це зробили за власні гроші, матеріали. Зараз банально потрібно купувати нові реагенти, а у нас це відбувається дуже повільно", – пояснив Сергій Дзядевич.

При цьому професор наголосив, що якби влада виділяла достатньо грошей на зарплати вченим та необхідні реагенти, створених тестів для українців було б більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівників Інституту молекулярної біології та генетики НАН України в розпал епідемії коронавірусу відправили в неоплачувану відпустку. При цьому вчені встигли створити вітчизняний тест для виявлення COVID-19.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Страна победившего майдана.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
"мы это сделали за собственные деньги, ". И что такого, в стране кризис. Были бы сознательные, могли бы и квартиры заложить под кредит в банке, и работай с чистой совестью.
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