Грошей немає навіть на експрестести: Кабмін позбавив зарплат вчених-генетиків із НАНУ

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України вимушено відправляє своїх працівників у неоплачувану відпустку через нестачу коштів. За весь час роботи там зробили всього 600 тестів на виявлення коронавірусу, а могли у рази більше.

Як розповів OBOZREVATEL заступник голови Інституту, професор, доктор біологічних наук Сергій Дзядевич, через фінансові труднощі та бюрократію уряду деякі вчені пішли у відпустку за свій кошт і за власним бажанням.

"Це питання до Кабінету міністрів, чому у нас немає фінансування науки в країні. Наші працівники вимушено пішли у відпустку, щоб хоч якось викрутитися з ситуації. Грошей на роботу немає, бо не підписані папери в уряді. На щось гроші вже виділили з початку року, на щось ні. Минулий склад Кабміну майже все підписав, але після відставки процес оформлення документів почався заново", – розповідає Дзядевич.

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України

Через таку плутанину постраждали не тільки вчені, а й українська медицина. Перший транш коштів на виготовлення тестів від коронавірусу в Інститут надійшов лише вранці 24 березня.

"Тиждень тому було заявлено, що Інституту доручено виготовити експрестести. Ми готові, але перший маленький транш грошей надійшов лише сьогодні вранці. Ми вже зробили і передали в Центр громадського здоров'я у Житомир 600 аналізів. І ми це зробили за власні гроші, матеріали. Зараз банально потрібно купувати нові реагенти, а у нас це відбувається дуже повільно", – пояснив Сергій Дзядевич.

При цьому професор наголосив, що якби влада виділяла достатньо грошей на зарплати вченим та необхідні реагенти, створених тестів для українців було б більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівників Інституту молекулярної біології та генетики НАН України в розпал епідемії коронавірусу відправили в неоплачувану відпустку. При цьому вчені встигли створити вітчизняний тест для виявлення COVID-19.

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