Грошей дали тільки на котлован: чому в Києві не можуть побудувати новий опіковий центр і вирощувати тканини

У Києві вже багато років збираються побудувати сучасний опіковий центр, указ про його створення з'явився ще за президентства Віктора Ющенка. Однак дотепер під нову будівлю навіть не вирили котлован.

Що зараз відбувається в практично єдиній на всю Україну медустанові такого типу і коли почнеться зведення нового корпусу, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Грошей вистачить тільки на котлован

Побудувати новий сучасний опіковий центр у столиці обіцяли практично всі мери, починаючи з Олександра Омельченка. Однак дотепер на території лікарні на Краківській, 13, нічого не відбувається.

На корпус потрібно приблизно від 800 млн до 1 млрд грн, але цього року з бюджету столиці виділено тільки 5 млн грн. За словами заступника директора Центру з питань якості надання медичної допомоги Анатолія Вороніна, цих грошей вистачить якраз на те, щоб вирити котлован.

Проєкт нового корпусу опікового центру

"Проєкт будівництва нового корпусу опікового центру було зроблено в 2007 році. І всі ці роки ми постійно вносимо корективи, тому що закони і правила будівництва постійно змінюються, а фінансування досі немає. У 2008 році сталася криза, в 2014 році почалася війна, тепер коронавірус. Сьогодні вже закінчена експертиза проєкту, наскільки мені відомо, з бюджету передбачено тільки 5 млн грн у цьому році", – розповідає він.

Зацепери і військові

На сьогодні Київський опіковий центр практично єдиний в Україні. Є опікові відділення в різних містах, але всі вони за рівнем оснащеності відповідають 80-м рокам минулого століття.

Так опіковий центр виглядає зараз Київський опіковий центр

За словами Вороніна, центр у середньому приймає від 1600 до 1800 осіб на рік з опіковими травмами, з них 800 – діти.

"Як правило, значна частина пацієнтів, до 40%, – це локальні опіки: пальці, ноги, хтось пролив окріп. Є ще категорія так званих зацеперів. Це ті, хто лізе на залізничні вагони. Причому це можуть бути як підлітки, так і дорослі люди. Наприклад, сьогодні у нас перебувають два пацієнти, одному 18 років, другому – 24 роки. Але я бачив таких зацеперів, яким було 28 і навіть 32", – уточнює Воронін.

Як правило, зацепери потрапляють у центр із важкими травмами, тому що мова йде не просто про опік, а про високовольтну травму, опік полум'ям вольтової дуги, а також падіння з висоти.

Анатолій Воронін

Також у центрі опиняються дорослі з опіками понад 30-40% тіла. Хтось гасив траву або лісову пожежу. Хтось необережно поводився з бензином, хтось постраждав на виробництві. Особливо важкими є ті, хто постраждав під час аварії.

"Один із прикладів – вибух газового балона на станції метро "Святошин" років десять тому. Тоді одночасно надійшло 25 осіб", – каже Воронін.

Через медустанову проходили й українські військові, які постраждали під час боїв в Іловайську, Дебальцеве, майданівці, тому що навіть у військових госпіталях немає спеціальних опікових відділень.

У новому центрі зможуть вирощувати тканини

Поки в опіковому центрі, який розмістився в старій будівлі лікарні, зроблений ремонт, однак цього недостатньо.

"Необхідні окремі бокси для кожного пацієнта. У них має бути очищення повітря, стерильність, температурний режим. Потрібні відповідні покриття, які у нас не виробляються", – перераховує Воронін.

Опіковий центр Скрін відео ТСН

З допомогою бізнесменів у центрі уже зроблена сучасна операційна. Всередині неї дотримується певний тиск, фільтрація повітря, температурний режим 28-32 градуси. Інакше у хворого може погіршитися кровообіг і поглиблюватимуться рани.

Також із появою нового корпусу планують впроваджувати сучасні клітинні технології. Воронін зазначає, що в центрі вже є підготовлені фахівці, які вміють працювати з клітинами і синтетичними тканинами.

"Клітинні технології – коли з клітин шкіри пацієнта вирощують шматочки шкіри. Звичайно, вони вирощуються в особливих умовах у біоінкубаторах. Це дорога технологія. Крім того, існують технології зі створення синтетичної шкіри. Вона може бути біологічного походження, наприклад, зі шкіри свині. До речі, у нас у Тернополі вже виготовляють біоматеріали зі шкіри свині. Там є своє виробництво, де роблять якісну продукцію", – пояснює медик.

За словами лікаря, зараз головне завдання – стимулювати початок будівництва нового опікового центру, для цього потрібні чималі кошти. Вже велися переговори з німцями, які готові були взяти участь, але в зв'язку з карантином переговори припинилися.