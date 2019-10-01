Громадянство Росії для українців: Путін пішов на нову хитрість

У Росії мають намір дозволити іноземцям при набутті громадянства РФ не позбуватися їхнього першого підданства.

Про це повідомляє РБК. Тепер всі охочі стати громадянами Росії не зобов'язані будуть відмовлятися від належності до іншої держави. На думку влади країни-агресора, цей захід підвищить привабливість їхнього паспорта.

"У перспективі реалізація заходів міграційної політики дозволить <...> виключити обов'язкову вимогу відмови від іншого громадянства для іноземців, які набувають громадянство Російської Федерації", – наголошується на сайті Держдуми.

У Росії можуть ввести подвійне громадянство

Як пише видання, відмова не потрібна, якщо це передбачено міжнародним договором України або якщо це неможливо через незалежні від людини причини. Крім того, вона необов'язкова у спрощеному порядку, який передбачений, наприклад, для тих іноземців, у яких хоча б один із батьків має російське громадянство й живе в РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Президент Росії Володимир Путін в середу, 24 квітня, підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями окремих районів Луганської та Донецької областей України.

Міністерство внутрішніх справ Росії заявило, що вже готове почати процедуру видачі паспортів жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Зокрема, в Ростовську область (РФ) перекинутий посилений загін співробітників у сфері міграції фактично з усіх регіонів.

Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості.

В Україні також відзначили небезпеку повторення абхазького сценарію на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту оперативно й жорстко відреагувати на рішення Росії про видачу паспортів.

У команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського заявили, що в такий спосіб Російська Федерація визнала свою відповідальність як держави-окупанта.

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