УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Громадянське партнерство ЛГБТ: Мін'юст відступився

1.5тЧитати новину російською

Міністерство юстиції України оприлюднило спростування інформації про те, що надано законопроект про легалізацію громадянського партнерства для одностатевих пар.

"Інформація, яка поширюється у ЗМІ щодо подання Міністерством юстиції законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України про легалізацію цивільного партнерства для одностатевих пар, не відповідає дійсності", - написали в прес-службі відомства.

У Мін'юсті повідомили, що 12 червня директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Владислав Власюк під час круглого столу заявив у відповідь на запитання про легалізацію одностатевих шлюбів, що питання потребує доопрацювання.

Новини
Україна залишається гомофобною країною в Європі - ЛГБТ-активіст

"У зв’язку з великою кількістю звернень, питання потребує подальшого вивчення та опрацювання і наразі не може бути виконано", - процитували в Мін'юсті слова Власюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центр інформації про права людини поширив інформацію, що Мін'юстнаполягатиме на розгляді Кабінетом міністрів законопроекту про легалізацію громадянського партнерства для різностатевих і одностатевих пар.

Місце
Україна
Об'єкти
ЛГБТМіністерство юстиції
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
5
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги