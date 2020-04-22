Приземлився порожній літак: Україна потрапила в скандал через відмову евакуювати своїх громадян із Кіпру

Україна не скористалася шансом забрати з Кіпру своїх громадян, які застрягли на острові через пандемію коронавірусу.

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Крім цього, очевидці стверджують, що організатори з нашого боку зробили все, щоб українці додому не повернулися. Детальніше про ситуацію розповіли на сторінці "Пафосні патріоти" у Facebook.

Зокрема, згідно з офіційною заявою державної установи Республіки Кіпр, 20 квітня з міста Ларнака до Києва полетів порожній літак за громадянами Кіпру, які перебували на території України. Дорогою у нього була можливість забрати спеціальним рейсом CY280 і українців із острова.

Так, у вівторок, 21 квітня, безліч громадян України приїхали в аеропорт Ларнаки в надії полетіти додому. Однак на борт нікого не пустили, оскільки пасажирів відмовилися прийняти в українському столичному аеропорту "Бориспіль".

"Авіакомпанія Cyprus Airlines завчасно повідомила аеропорт, що оскільки не можна виключити того факту, що серед претендентів на евакуацію можуть бути особи, інфіковані коронавірусом, то перед посадкою в "Борисполі" громадян Кіпру літак має пройти процедуру дезінфекції за рахунок української сторони", – йдеться в повідомленні.

flightpedia.org

Зазначається, що все це нібито було погоджено з посольством України. Однак дирекція "Борисполя" відмовилася дезінфікувати літак. У результаті громадяни України не були допущені на борт, тому той і прилетів до Києва порожнім.

Скриншот Facebook/Пафосні патріоти

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після заборони авіасполучення в Україні з іншими країнами, яка була введена з 17 березня через пандемію коронавірусу, за кордоном застрягли тисячі українських громадян.

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