Гройсман назвав альтернативу локдауну або карантину вихідного дня

Юрій Сергієнко Суспільство 18:49, 23.11.2020

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що наразі замість "необдуманого" введення карантину вихідного дня або повного локдауну потрібно передавати повноваження місцевим органам самоврядування.

В інтерв'ю ZN.UA він зазначив, що довіра людей до дій уряду підірвана, тому потрібно діяти із залученням тих, до кого воно ще є.

"Зараз втрачено довіру людей до дій уряду і в частині карантину, і в частині профілактики. У цій ситуації діяти потрібно з залученням тих, до кого ця довіра є – це місцева влада, міські голови. Потрібно передавати їм необхідний ресурс і повноваження, потрібно входити з ними в щоденний контакт і координацію, щоб вони були залучені до планування і реалізації рішень по боротьбі з епідемією. тобто потрібно ділити з місцевою владою відповідальність і допомагати їй, а не воювати. Причому робити це потрібно максимально швидко", – пояснив Гройсман.

Колишній глава уряду підкреслив, що будь-які рішення зараз мають бути аргументованими. А разом з ними має бути передбачена реальна підтримка людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом можливе введення повного локдауну для стримування епідемії. Про це нібито вже попередили мерів міст. Однак точну дату посилення карантину ніхто не озвучив.

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