МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Гриценко розповів про унікальні квитанції, які зберігає вже 13 років

2.9тЧитати новину російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в роки перебування на посту міністра оборони України (2005-2007) в разі використання службового автомобіля в особистих цілях платив за нього зі свого особистого гаманця.

"У мене всі ті квитанції за майже три роки зібрані дома лежать. Я можу будь-кому показати", - розповів він в ефірі програми "Hot Guest" на телеканалі ТРК ОНТ.

У контексті побудови в країні системи влади, яка "працює як годинник" і не залежить від прізвища президента, він зауважив: для цього "іноді не треба навіть законів міняти".

Новини
У президентському рейтингу лідирують Тимошенко, Гриценко, Ляшко і Бойко розділили 3 місце - соціолог

На підтвердження своїх слів він навів власний приклад, що відноситься до років його перебування на посаді міністра оборони.

"Я працював перших пару тижнів до півночі. В мене народилася мала донька. Дружина дзвонить і каже: треба завезти в лікарню. А я сиджу і працюю, я державна людина. Я даю команду водію – державному – повезти мою дружину в лікарню і назад. Він повернувся, доповідає. Добре. Я дістаю з кишені, з свого гаманця, скільки там по нормативу за кілометраж положено – на, неси від мене в касу оці гроші, бо я використовував службовий транспорт для своїх домашніх потреб", - розповів екс-міністр.

За його словами, він не надав цьому особливого значення - "я просто заплатив - і все, і пішов далі працювати". Але такий жест викликав здивування в міністерстві і в Генштабі. "Народ не розуміє, що це таке", - повідомили Гриценку його помічники.

Новини
Україна втрачає мільярди: в ЄС підрахували масштаби корупції на митниці

Через 2 тижні він наказав провести перевірку своїх підлеглих на предмет використання ними службового транспорту у вихідні дні. Вона показала несподівані результати: по-перше, в 5 разів скоротилася кількість викликів службових машин, по-друге, "ті, хто викликали, почали оплачувати квитанції, чого не робили раніше".

"Я не знаю, мабуть, я один був такий міністр. Але стану президентом – всі будуть такі міністри, і буде всім ясно, що оце – державна робота, а оце – твоє приватне", - наголосив політик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Анатолій Гриценко виступив проти призначення іноземців на пости міністрів.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивВибори президента України 2019Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство оборони України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги