Гриценко розповів про унікальні квитанції, які зберігає вже 13 років

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в роки перебування на посту міністра оборони України (2005-2007) в разі використання службового автомобіля в особистих цілях платив за нього зі свого особистого гаманця.

"У мене всі ті квитанції за майже три роки зібрані дома лежать. Я можу будь-кому показати", - розповів він в ефірі програми "Hot Guest" на телеканалі ТРК ОНТ.

У контексті побудови в країні системи влади, яка "працює як годинник" і не залежить від прізвища президента, він зауважив: для цього "іноді не треба навіть законів міняти".

На підтвердження своїх слів він навів власний приклад, що відноситься до років його перебування на посаді міністра оборони.

"Я працював перших пару тижнів до півночі. В мене народилася мала донька. Дружина дзвонить і каже: треба завезти в лікарню. А я сиджу і працюю, я державна людина. Я даю команду водію – державному – повезти мою дружину в лікарню і назад. Він повернувся, доповідає. Добре. Я дістаю з кишені, з свого гаманця, скільки там по нормативу за кілометраж положено – на, неси від мене в касу оці гроші, бо я використовував службовий транспорт для своїх домашніх потреб", - розповів екс-міністр.

За його словами, він не надав цьому особливого значення - "я просто заплатив - і все, і пішов далі працювати". Але такий жест викликав здивування в міністерстві і в Генштабі. "Народ не розуміє, що це таке", - повідомили Гриценку його помічники.

Через 2 тижні він наказав провести перевірку своїх підлеглих на предмет використання ними службового транспорту у вихідні дні. Вона показала несподівані результати: по-перше, в 5 разів скоротилася кількість викликів службових машин, по-друге, "ті, хто викликали, почали оплачувати квитанції, чого не робили раніше".

"Я не знаю, мабуть, я один був такий міністр. Але стану президентом – всі будуть такі міністри, і буде всім ясно, що оце – державна робота, а оце – твоє приватне", - наголосив політик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Анатолій Гриценко виступив проти призначення іноземців на пости міністрів.