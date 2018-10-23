Гриценко пригадав, як заступився за дружину і вдарив у вухо генерала

Один з найбільш рейтингових потенційних кандидатів в президенти України Анатолій Гриценко пригадав, як сім років тому застосував фізичну силу.

"Пробував образити дружину в моїй присутності - отримав у вухо і не тільки. Це був депутат, генерал міліції і бізнесмен", - розповів Гриценко про інцидент виданню theБабель.

При цьому ім'я кривдника Гриценко називати відмовляється, але, як припускає theБабель, це міг бути колишній депутат від Партії регіонів Василь Грицак.

Нещодавно на Yotube-каналі журналіста Дмитра Гордона вийшло велике інтерв'ю з дружиною Анатолія Гриценка журналісткою Юлією Мостовою.

Там вона, зокрема, розповіла, за яких обставин Гриценко зробив їй визнання у ккоханні, а також назвала один його "страшний недолік".