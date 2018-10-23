МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Гриценко пригадав, як заступився за дружину і вдарив у вухо генерала

2.2тЧитати матеріал російською

Один з найбільш рейтингових потенційних кандидатів в президенти України Анатолій Гриценко пригадав, як сім років тому застосував фізичну силу.

"Пробував образити дружину в моїй присутності - отримав у вухо і не тільки. Це був депутат, генерал міліції і бізнесмен", - розповів Гриценко про інцидент виданню theБабель.

При цьому ім'я кривдника Гриценко називати відмовляється, але, як припускає theБабель, це міг бути колишній депутат від Партії регіонів Василь Грицак.

Нещодавно на Yotube-каналі журналіста Дмитра Гордона вийшло велике інтерв'ю з дружиною Анатолія Гриценка журналісткою Юлією Мостовою.

Там вона, зокрема, розповіла, за яких обставин Гриценко зробив їй визнання у ккоханні, а також назвала один його "страшний недолік".

Особа
Анатолій Гриценко
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андреев Андрей
Андреев Андрей
Окраинцы очередное брехло во власть тащут... Майдаун мутаков ничему не научил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
тимошенко гриценко -2 дерьма
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги