Гриценко показав українцям надихаючі дані

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко показав надихаючі дані про українців.

"Ця добірка досягнень дійсно надихає. Вражаючі спортивні перемоги. Класна музика і потужне кіно. Стартапи, що підкорюють світ. Українці - в Голлівуді, на паризьких подіумах, серед лауреатів престижних міжнародних премій у різних галузях. Нам з Вами є, ким і чим пишатися! Головні перемоги українців у 2018 році", - написав Гриценко на своїй сторінці в Facebook і дав посилання на матеріал видання "Голос Америки Україна".

У публікації, зокрема, йдеться про "золото" українця Олександра Абраменка на Олімпіаді-2018, перемоги боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика, тенісистки Еліни Світоліної, плавця Михайла Романчука, про нагороду режисера Сергія Лозниці за фільм "Донбас", сенсацію з піснею "Плакала" гурту KAZKA і багато іншого.

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