Професор Українського католицького університету Ярослав Грицак вважає нинішню українську владу занадто слабкою.

В інтерв'ю виданню "Новое время" він заявив, що зараз в Україні "демократія, що межує з анархією, і вона є виразним проявом слабкості".

"У нас, напевно, ніколи не було такої слабкої влади, як зараз. У неї високі рейтинги, але влада об'єктивно дуже слабка. Перш за все, ця влада непрофесійна. Я не бачу при владі експертів або людей, які йшли б на консультацію до експертів. Я не бачу, що ця влада може впоратися з усіма проблемами", – заявив Грицак.

За його словами, влада залежить від власних рейтингів і в основному "пускає справи в країні на самоплив".

"Можливо, вперше в Україні (я не знаю іншого такого випадку) люди відмовляються займати міністерські посади. Це говорить про щось дуже важливе, це дуже важливий тривожний дзвіночок", – додав він.

Ярослав Грицак wikimedia.org

Як писав OBOZREVATEL, згідно зі свіжими соцопитуваннями, якби вибори президента стартували в найближчі дні, то за Володимира Зеленського проголосували б понад 45% українців. Його партію "Слуга народу" підтримали б понад 41% виборців.

На початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів. При цьому трохи зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% у квітні проти 21% у березні.