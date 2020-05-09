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9 травня • оновлено в 17:52
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/ Суспільство

Грицак назвав владу Зеленського і "Слуги народу" дуже слабкою

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Професор Українського католицького університету Ярослав Грицак вважає нинішню українську владу занадто слабкою.

В інтерв'ю виданню "Новое время" він заявив, що зараз в Україні "демократія, що межує з анархією, і вона є виразним проявом слабкості".

"У нас, напевно, ніколи не було такої слабкої влади, як зараз. У неї високі рейтинги, але влада об'єктивно дуже слабка. Перш за все, ця влада непрофесійна. Я не бачу при владі експертів або людей, які йшли б на консультацію до експертів. Я не бачу, що ця влада може впоратися з усіма проблемами", – заявив Грицак.

За його словами, влада залежить від власних рейтингів і в основному "пускає справи в країні на самоплив".

"Можливо, вперше в Україні (я не знаю іншого такого випадку) люди відмовляються займати міністерські посади. Це говорить про щось дуже важливе, це дуже важливий тривожний дзвіночок", – додав він.

Ярослав Грицак

Ярослав Грицак

wikimedia.org

Як писав OBOZREVATEL, згідно зі свіжими соцопитуваннями, якби вибори президента стартували в найближчі дні, то за Володимира Зеленського проголосували б понад 45% українців. Його партію "Слуга народу" підтримали б понад 41% виборців.

На початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів. При цьому трохи зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% у квітні проти 21% у березні.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Ярослав Грицак
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Я не вижу, что эта власть может справиться со всеми надвигающимися проблемами..." - беда даже не в этом. Когда государство будет не в состоянии обеспечить функционирование экономики, эта власть будет быстро выброшена на мусорку. Но беда в том, что очень многие ЛЮДИ не доросли до понимания проблем государства. И пусть бы молодые, которые так и не стали взрослыми, всё еще играются шариками, концертиками, а то ведь НЕ ПОНЯЛИ жизни и масса седых...
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"Я не вижу у власти экспертов или людей, которые шли бы на консультацию к экспертам" - это к икспертам вроде тех, что сидят на обоссыватиле ?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya, у вас в стране одни иксперты, а сама страна в г*вн*
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