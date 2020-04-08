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9 квітня • оновлено в 06:35
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Грінка з цукром, неваляшки і потрійний одеколон: у мережі показали речі з СРСР, які повертають у дитинство

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СРСР давно у минулому, але багато речей тієї епохи назавжди залишилися в серцях її представників. Сьогодні більшість із подібних предметів здаються нам абсолютно нормальними, але деякі дивують.

Фото знакових речей тих часів, які повертають у дитинство тих, хто народився в Союзі, опублікував портал SmilePub (щоб подивитися, проскрольте сторінку вниз).

"Скільки ж різних, здавалося б, незначних спогадів зберігає наш розум. Всього одна фотографія може викликати почуття ностальгії і занурити людину в дитинство. Подивіться на ці речі, кожна з них здатна прокласти дорогу в минуле", – йдеться в повідомленні.

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Відеокасети, неваляшки, шкільна форма з білим фартухом, хутряна шапка або модні джинси, які так важко було дістати... Дехто ж досі пам'ятає стійкий запах потрійного одеколону. А також не можуть забути смак хліба з маслом і присипаного цукром – тоді здавалося, нічого смачнішого немає.

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Фотографії з дитинства в СРСР

Фотографії з дитинства в СРСР

top.smilepub.club

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мирович розповів, що звичайні банани в Радянському союзі були моторошним дефіцитом і вважалися делікатесом. Щоб їх "дістати", люди годинами стояли в чергах, а купивши, часто не знали, як їх потрібно їсти.

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Автор
Марина Ліснічук
Теги
діти фотографии СРСР
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