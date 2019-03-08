Грійтеся, поки можна: в Україні спрогнозували дощі та похолодання

В Україну в кінці вихідних увірветься похолодання, що закріпиться наступного тижня.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, на яку погоду українцям чекати найближчим часом.

"9 березня в Україні ще буде тепло. Денна температура повітря досягне +9... +14 градусів, на півдні Одеської області до +16 градусів. Вже свіжіше буде в північних районах Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Сумській і на сході України: вдень +4... +9 градусів", – уточнила Діденко.

За її словами, дощі можливі в східних областях України та місцями на півдні. Але в більшості областей переважатиме суха сонячна погода. А в Києві буде сонячно, вітер очікується помірним. Ніч буде прохолодною, а вдень прогріється до +12.

"10 березня підійдуть дощі, почне поступово, з Півночі, знижуватися температура повітря. Це похолодання перейде на весь наступний тиждень. Тому сьогодні-завтра грійтеся, милуйтеся весняними хмарками, не ображайте природу", – додала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнили прогноз погоди на кінці тижня: буде тепло і волого.

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