Гріємося перед похолоданням: з'явився прогноз погоди в Україні до кінця тижня

В Україні до кінця робочого тижня очікується суха і тепла погода, а ближче до вихідних прийде похолодання.

Синоптик Наталія Діденко на своїх сторінках в соцмережах розповіла, що в понеділок, 14 вересня, погоду в країні визначатиме циклон Leiki.

"Тому знову парасолі і дощовики сумно лежатимуть без діла в коридорі – сухо і сонячно буде завтра всюди. Температура повітря також очікується комфортною, +23 +27 градусів, на Закарпатті та у південній частині місцями +28 +30 градусів", – розповіла вона.

У Києві також буде сонячно, повітря прогріється до +25 градусів.

Однак погода в Україні погіршиться ближче до вихідних: похолодає до +12 +17 градусів вдень, а вночі можливі перші заморозки.

Погода на понеділок, 14 вересня Укргідрометцентр

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циклон Leiki

Як розповідав OBOZREVATEL, літня погода ще порадує українців у вересні. В деякі дні буде стояти 30-градусна спека, хоча можливі і дощі. А в жовтні обов'язково буде "бабине літо", запевнили синоптики.