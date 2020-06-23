Сегодня я совершила путешествие в прошлое… Случайно это оказался день начала Войны, 22 июня. Я была на своей студии, на Кинохронике. Раньше, заходя в вестибюль студии, я видела на стене стенд с фотографиями операторов-фронтовиков. Я никогда не зацикливалась на этом, но сегодня вдруг увидела, что этого стенда нет, он исчез, как будто его никогда и не было…

Кинохроника, я проработала здесь 17 лет директором картины. Сколько всего было прожито и снято за это время, с какими уникальными режиссерами и операторами я работала. Сколько шедевров здесь создано, сколько режиссеров и операторов отдали свои жизни документальному кино в её стенах… Моя студия пережила разные времена: времена перемен, отключенных батарей, осыпающихся стен, протекающих потолков… Потом, казалось, пришли времена возрождения. За это время от неё отщипывали понемногу территорию и здания, но студия была жива. Я не берусь судить тех, кто решался руководить Кинохроникой в смутные времена, не важно, что они хотели сделать, плохо то, до какого состояния студия дошла.

То, что я сегодня увидела потрясло меня.

Под мусором от обвалившихся потолков пылятся несметные сокровища - уникальные фонограммы, здесь же, среди всего остального, пропадает и исторический аудиоархив Верховной Рады. Единственный человек, которому зачем-то, хочется сохранить это богатство - Игорь Поляруш, которого, кстати, буквально на днях, директриса студии вынуждала написать заявление об увольнении по его желанию, а у него другое желание, он хочет сохранить это уникальное богатство, фонотеку в которой есть фонограммы, начиная от Мыколы Винграновского и до Леонида Кравчука, уникальные записи музыки к фильмам.

Чернобыль. Первыми на съемки уехали наши, первыми чернобыльскими жертвами тоже стали наши. Шевченко Владимир Никитович не дожил даже до премьеры своего фильма, который был самым первым фильмом о Чернобыле, недавно ушел Витя Крипченко, следом за ним Владимир Таранченко – первые операторы, снимавшие в Чернобыле, они ходили по студии вместе и напоминали героев мультфильма, их даже так и называли - Чип и Дейл. Уже потом много снимали, материала чернобыльского было много… Где он? Где те кадры, которые снимали на корпунктах Кинохроники по всей Украине? Снимали во все времена: во времена СССР и зарождения независимой Украины. Где это всё, что не вошло в журналы и фильмы? Где студийные копии, где материалы, вырезанные цензурой? Кто-нибудь знает, куда делась вся эта плёнка?

Среди грибка, грязных стен, протекающих потолков, проваливающихся полов и паутины, которой затянута вся студия, ходят молодые люди, которые говорят, что готовы всё привести в порядок, да вот государство денег не даёт. Я не понимаю сколько денег нужно дать и по какой программе, чтобы просто убрать грязь в кабинетах, снять оборванные грязные шторы, вымыть полы, прикрыть хоть чем-то монтажные столы и аудиопленки, просто помыть окна.

Facebook Светланы Коробиной

Facebook Светланы Коробиной

Facebook Светланы Коробиной

Facebook Светланы Коробиной

Facebook Светланы Коробиной

Facebook Светланы Коробиной

Facebook Светланы Коробиной

Facebook Светланы Коробиной

Facebook Светланы Коробиной

Facebook Светланы Коробиной

Саша Шубский, который предан своему делу, мастер с золотыми руками и светлой головой, который и ракету похлеще Илона Маска смастерит, если будет нужно, последний из Могикан студии сидит среди грибка и плесени, пробираясь по цеху съёмочной техники, как по болоту, прыгая по кочкам, чтобы не провалиться. Состояние, как на кладбище. Но есть и островки более цивилизованные, это помещения, отданные в аренду.

Меня пока удивляет, но и обнадеживает то, что вопрос жизни Укркинохроники и Киевнаучфильма (теперь Кинематека) не погиб под грузом пандемии и карантина, руководители Комитета гуманитарной политики Верховной Рады Украины не забыли о судьбе этих студий. Для меня Киевнаучфильм тоже студия не чужая, там работал мой отец. Получается, что впервые рука помощи появилась откуда и не ждали.

В конце прошлого года я была в Одессе, была и на киностудии… Такой разрухи и грязи, как на моей любимой Кинохронике, я не видела, там было чисто и даже снимали кино… То, что я увидела на моей родной Кинохронике мне напомнило фильмы Йоса Стеллинга, но это не кинодекорации, к сожалению, то, что вы видите, реальный сегодняшний день и центр столичного Киева.…