Сегодня я совершила путешествие в прошлое… Случайно это оказался день начала Войны, 22 июня. Я была на своей студии, на Кинохронике. Раньше, заходя в вестибюль студии, я видела на стене стенд с фотографиями операторов-фронтовиков. Я никогда не зацикливалась на этом, но сегодня вдруг увидела, что этого стенда нет, он исчез, как будто его никогда и не было…

Кинохроника, я проработала здесь 17 лет директором картины. Сколько всего было прожито и снято за это время, с какими уникальными режиссерами и операторами я работала. Сколько шедевров здесь создано, сколько режиссеров и операторов отдали свои жизни документальному кино в её стенах… Моя студия пережила разные времена: времена перемен, отключенных батарей, осыпающихся стен, протекающих потолков… Потом, казалось, пришли времена возрождения. За это время от неё отщипывали понемногу территорию и здания, но студия была жива. Я не берусь судить тех, кто решался руководить Кинохроникой в смутные времена, не важно, что они хотели сделать, плохо то, до какого состояния студия дошла.

То, что я сегодня увидела потрясло меня.

Под мусором от обвалившихся потолков пылятся несметные сокровища - уникальные фонограммы, здесь же, среди всего остального, пропадает и исторический аудиоархив Верховной Рады. Единственный человек, которому зачем-то, хочется сохранить это богатство - Игорь Поляруш, которого, кстати, буквально на днях, директриса студии вынуждала написать заявление об увольнении по его желанию, а у него другое желание, он хочет сохранить это уникальное богатство, фонотеку в которой есть фонограммы, начиная от Мыколы Винграновского и до Леонида Кравчука, уникальные записи музыки к фильмам.

Чернобыль. Первыми на съемки уехали наши, первыми чернобыльскими жертвами тоже стали наши. Шевченко Владимир Никитович не дожил даже до премьеры своего фильма, который был самым первым фильмом о Чернобыле, недавно ушел Витя Крипченко, следом за ним Владимир Таранченко – первые операторы, снимавшие в Чернобыле, они ходили по студии вместе и напоминали героев мультфильма, их даже так и называли - Чип и Дейл. Уже потом много снимали, материала чернобыльского было много… Где он? Где те кадры, которые снимали на корпунктах Кинохроники по всей Украине? Снимали во все времена: во времена СССР и зарождения независимой Украины. Где это всё, что не вошло в журналы и фильмы? Где студийные копии, где материалы, вырезанные цензурой? Кто-нибудь знает, куда делась вся эта плёнка?

Среди грибка, грязных стен, протекающих потолков, проваливающихся полов и паутины, которой затянута вся студия, ходят молодые люди, которые говорят, что готовы всё привести в порядок, да вот государство денег не даёт. Я не понимаю сколько денег нужно дать и по какой программе, чтобы просто убрать грязь в кабинетах, снять оборванные грязные шторы, вымыть полы, прикрыть хоть чем-то монтажные столы и аудиопленки, просто помыть окна.

Грибок и правалившийся пол: как выглядит легендарная "Кинохроника", где первыми сняли фильм о Чернобыле Facebook Светланы Коробиной

Грибок и правалившийся пол: как выглядит легендарная "Кинохроника", где первыми сняли фильм о Чернобыле Facebook Светланы Коробиной

Грибок и правалившийся пол: как выглядит легендарная "Кинохроника", где первыми сняли фильм о Чернобыле Facebook Светланы Коробиной

Грибок и правалившийся пол: как выглядит легендарная "Кинохроника", где первыми сняли фильм о Чернобыле Facebook Светланы Коробиной

Грибок и правалившийся пол: как выглядит легендарная "Кинохроника", где первыми сняли фильм о Чернобыле Facebook Светланы Коробиной

Грибок и правалившийся пол: как выглядит легендарная "Кинохроника", где первыми сняли фильм о Чернобыле Facebook Светланы Коробиной

Грибок и правалившийся пол: как выглядит легендарная "Кинохроника", где первыми сняли фильм о Чернобыле Facebook Светланы Коробиной

Грибок и правалившийся пол: как выглядит легендарная "Кинохроника", где первыми сняли фильм о Чернобыле Facebook Светланы Коробиной

Грибок и правалившийся пол: как выглядит легендарная "Кинохроника", где первыми сняли фильм о Чернобыле Facebook Светланы Коробиной

Грибок и правалившийся пол: как выглядит легендарная "Кинохроника", где первыми сняли фильм о Чернобыле Facebook Светланы Коробиной

Саша Шубский, который предан своему делу, мастер с золотыми руками и светлой головой, который и ракету похлеще Илона Маска смастерит, если будет нужно, последний из Могикан студии сидит среди грибка и плесени, пробираясь по цеху съёмочной техники, как по болоту, прыгая по кочкам, чтобы не провалиться. Состояние, как на кладбище. Но есть и островки более цивилизованные, это помещения, отданные в аренду.

Меня пока удивляет, но и обнадеживает то, что вопрос жизни Укркинохроники и Киевнаучфильма (теперь Кинематека) не погиб под грузом пандемии и карантина, руководители Комитета гуманитарной политики Верховной Рады Украины не забыли о судьбе этих студий. Для меня Киевнаучфильм тоже студия не чужая, там работал мой отец. Получается, что впервые рука помощи появилась откуда и не ждали.

В конце прошлого года я была в Одессе, была и на киностудии… Такой разрухи и грязи, как на моей любимой Кинохронике, я не видела, там было чисто и даже снимали кино… То, что я увидела на моей родной Кинохронике мне напомнило фильмы Йоса Стеллинга, но это не кинодекорации, к сожалению, то, что вы видите, реальный сегодняшний день и центр столичного Киева.…

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