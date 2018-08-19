МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Олександр Костенко
Олександр Костенко
Всі статті автора

Грешно рассказывать народу о форс-мажорах с дождем

1.1тЧитати новину російською

#увасфорсмажорвыпал

Вот гляжу который день на фотографии последствий ливня в Киеве и во Львове и думаю вот что.

Что здесь наверное можно было бы создать колоссальный гражданский прецедент, если бы все до единого автовладельцы утонувших машин и собственники затопленных коммерческих помещений объединились, вместе с грамотными юристами сочинили коллективный судебный иск, вместе с грамотными общественниками обеспечили иску гражданскую поддержку, вместе с грамотными ЛОМами создали и поддерживали резонанс вокруг этого, и благодаря такому единодушию выиграли бы суды у городских властей со всеми вытекающими прследствиями - с многомиллионными компенсациями, отставками мэров, увольнениями с волчьим билетом начальников жилкомхозов и самоубийствами директоров ливневок.

И это было бы не только красиво, но и справедливо, потому что только исключительная терпеливость нашего народа позволяет властям ссать ему в глаза и рассказывать про форс-мажор в виде месячной нормы осадков за сутки. Потому что, с*ка, грешно рассказывать народу про месячные осадки, когда Илон Маск (извини, чувак, что мы часто поминаем тут тебя всуе) за три дня строит батискаф для вызволения застрявших в пещере Кхао Луанг детей и одолевает стихию, а в Киеве не могут обуздать стихию и проложить технологичную (и справляющуюся со своей прямой задачей) ливневку. Просто потому, что директор ливневки оформляет подряды на ее ремонт на свои фирмы с многосотпроцентной маржой.

Новини
Коллапс в Киеве еще будет. Ждите и молчите

Но потом я вспоминаю, что в Харькове две зимы подряд Кернес тупо берет и не чистит снег во время снегопадов, и от центральных улиц остаются узенькие корявые тропки, протоптанные в снегу по грудь, и никто ни с кем не объединяется, не выходит и не выигрывает никаких судов.

Вспоминаю, застегиваю варежку и иду подметать собственный подъезд, потому что конечно все начинается с самого себя.

Но как же за**ало, что этим все и заканчивается.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр КостенкоОлександр Костенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Александра Костенко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пора ублюдка Садового та цю скотину Кличка висувати у президенти! До купи з Зеленським та бляддю Йулею!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги