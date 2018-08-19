#увасфорсмажорвыпал

Вот гляжу который день на фотографии последствий ливня в Киеве и во Львове и думаю вот что.

Что здесь наверное можно было бы создать колоссальный гражданский прецедент, если бы все до единого автовладельцы утонувших машин и собственники затопленных коммерческих помещений объединились, вместе с грамотными юристами сочинили коллективный судебный иск, вместе с грамотными общественниками обеспечили иску гражданскую поддержку, вместе с грамотными ЛОМами создали и поддерживали резонанс вокруг этого, и благодаря такому единодушию выиграли бы суды у городских властей со всеми вытекающими прследствиями - с многомиллионными компенсациями, отставками мэров, увольнениями с волчьим билетом начальников жилкомхозов и самоубийствами директоров ливневок.

И это было бы не только красиво, но и справедливо, потому что только исключительная терпеливость нашего народа позволяет властям ссать ему в глаза и рассказывать про форс-мажор в виде месячной нормы осадков за сутки. Потому что, с*ка, грешно рассказывать народу про месячные осадки, когда Илон Маск (извини, чувак, что мы часто поминаем тут тебя всуе) за три дня строит батискаф для вызволения застрявших в пещере Кхао Луанг детей и одолевает стихию, а в Киеве не могут обуздать стихию и проложить технологичную (и справляющуюся со своей прямой задачей) ливневку. Просто потому, что директор ливневки оформляет подряды на ее ремонт на свои фирмы с многосотпроцентной маржой.

Но потом я вспоминаю, что в Харькове две зимы подряд Кернес тупо берет и не чистит снег во время снегопадов, и от центральных улиц остаются узенькие корявые тропки, протоптанные в снегу по грудь, и никто ни с кем не объединяется, не выходит и не выигрывает никаких судов.

Вспоминаю, застегиваю варежку и иду подметать собственный подъезд, потому что конечно все начинается с самого себя.

Но как же за**ало, что этим все и заканчивается.