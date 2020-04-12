Гречки немає: в Держрезерві розповіли, що заготовили на крайній випадок

Світлана Гудкова Суспільство 20:08, 12.04.2020

На складах Госезерва України зараз зберігаються зерно, консерви, масло, чай цукор і багато іншого.

Однак одного з товарів, який найбільше скуповують в моменти різних криз, гречки –немає. Як повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL глава відомства Ярослав Погорілий, даний продукт має короткий термін зберігання як для Держрезерву.

"Ми повинні закладати товари, які мають термін зберігання мінімум два роки. Приміром, з тієї ж причини у нас на елеваторах зберігається зерно, а не мука. Безумовно, в разі потреби наше борошномельне підприємство зможе її переробити. Його потужностей може і не вистачити, тоді будемо просити і залучати інші підприємства, приватний бізнес", – розповів він.

Консерви
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З того, що є на складах держрезерв Погорілий перерахував консерви, масло, чай, цукор. "До речі, виставили на торги консерви, зайшов подивився – бажаючих немає. При цьому ми сьогодні бачимо дефіцит на ринку", – зазначив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на складах Державного агентства резерву України ще з минулого століття зберігаються протигази для коней.

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