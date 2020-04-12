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12 квітня • оновлено в 21:12
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Гречки немає: в Держрезерві розповіли, що заготовили на крайній випадок

3.7т
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На складах Госезерва України зараз зберігаються зерно, консерви, масло, чай цукор і багато іншого.

Однак одного з товарів, який найбільше скуповують в моменти різних криз, гречки –немає. Як повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL глава відомства Ярослав Погорілий, даний продукт має короткий термін зберігання як для Держрезерву.

"Ми повинні закладати товари, які мають термін зберігання мінімум два роки. Приміром, з тієї ж причини у нас на елеваторах зберігається зерно, а не мука. Безумовно, в разі потреби наше борошномельне підприємство зможе її переробити. Його потужностей може і не вистачити, тоді будемо просити і залучати інші підприємства, приватний бізнес", – розповів він.

Консерви

Консерви

pixabay.com

З того, що є на складах держрезерв Погорілий перерахував консерви, масло, чай, цукор. "До речі, виставили на торги консерви, зайшов подивився – бажаючих немає. При цьому ми сьогодні бачимо дефіцит на ринку", – зазначив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на складах Державного агентства резерву України ще з минулого століття зберігаються протигази для коней.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Державне агентство резерву України (Держрезерв)
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Семь лет мак не родил - голодовки небыло.
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