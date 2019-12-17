Головна Новини
17 грудня • оновлено в 11:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Грав на роялі без штанів: "Квартал 95" потролив Трампа

1.7т
Читати матеріал російською

Актори студії "Квартал 95" на концерті 15 грудня показали номер, у якому висміяли американського президента Дональда Трампа, зобразивши, як він грає на роялі без штанів.

У соціальних мережах з'явилися відео уривків із концерту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Так, у номері Дональд Трамп нібито дзвонить українському президенту Володимиру Зеленському по Skype, щоби привітати його з Новим роком.

Трамп каже, що після їхньої останньої зустрічі справи у нього йдуть "не дуже". Він просить Зеленського позичити поліграф для майбутнього допиту в конгресі у справі про імпічмент.

Студія "Квартал 95" присвятила номер Дональду Трампу

Студія "Квартал 95" присвятила номер Дональду Трампу

Скріншот

Новини
Зеленському заспівали про корупціонерів на концерті "Кварталу-95"

Щоб довести, що "він на одній хвилі" з колегою з України, Трамп знімає штани і починає грати на роялі різдвяну мелодію. Ймовірно, Трамп грає на роялі в такому вигляді на знак солідарності зі старим архівним номером Зеленського у "Кварталі", де він робив так само.

Квартал зробив номер, де Трамп грає на піаніно. Ніхто не може так стібатися Володимира як квартал. 😂😂😂 @yuri_velikiy @zelenskiy_official @ mrszelenska.daily # зеленский # Зеленський # владімірзеленскій # володімірзеленській # зе # зепрезідент2019 # зеленськійпрезідент # зеленскійпрезідент # зеленскійвперед # зепрезідент # зекоманда # зекоманда2019 # зеленськійнашпрезідент # зе2019 # президент # презідентукраіни # презідентукраїні # презідентукраіни2019 # презідентслуганароду # Україна # 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Публікація від 💚Фан-Аккаунт Вови💚 (@zelenskiy_fan_blr)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Артисти "Кварталу 95" вже вдруге на концерті заспівали про колишнього главу Нацбанку України Валерію Гонтареву. Цього разу "кварталівці" "просили вибачення" у ексглави НБУ

  • Раніше гумористи втрапили у скандал, висміявши підпал будинку Гонтаревої. Номер викликав бурхливу реакцію в мережі.

  • Пізніше міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою за номер "95 кварталу".

  • При цьому сама Гонтарева повідомила, що дізналася про скандальний номері за участю хору Верьовки від своїх друзів. А сам виступ назвала "соромом".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Гліб Іванов
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
3
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
Вони там у своєму 95 курятнику вже геть "банулися. Так могли пожартувати самі американці а не бидло з 95. Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги