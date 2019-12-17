Грав на роялі без штанів: "Квартал 95" потролив Трампа

Актори студії "Квартал 95" на концерті 15 грудня показали номер, у якому висміяли американського президента Дональда Трампа, зобразивши, як він грає на роялі без штанів.

У соціальних мережах з'явилися відео уривків із концерту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Так, у номері Дональд Трамп нібито дзвонить українському президенту Володимиру Зеленському по Skype, щоби привітати його з Новим роком.

Трамп каже, що після їхньої останньої зустрічі справи у нього йдуть "не дуже". Він просить Зеленського позичити поліграф для майбутнього допиту в конгресі у справі про імпічмент.

Студія "Квартал 95" присвятила номер Дональду Трампу Скріншот

Щоб довести, що "він на одній хвилі" з колегою з України, Трамп знімає штани і починає грати на роялі різдвяну мелодію. Ймовірно, Трамп грає на роялі в такому вигляді на знак солідарності зі старим архівним номером Зеленського у "Кварталі", де він робив так само.

Ці зелені довбоклюї вчора в ДК Україна показали номер, нібито Трамп, зв'язавшись по скайпу з Зелею, грає хєром на роялі, демонструючи "Ми с вами на одной волне". Боже, яка ж ссцянина! pic.twitter.com/yWuzqADWl0 – свічка (@ svecha62) 16 грудня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Артисти "Кварталу 95" вже вдруге на концерті заспівали про колишнього главу Нацбанку України Валерію Гонтареву. Цього разу "кварталівці" "просили вибачення" у ексглави НБУ

Раніше гумористи втрапили у скандал, висміявши підпал будинку Гонтаревої. Номер викликав бурхливу реакцію в мережі.

Пізніше міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою за номер "95 кварталу".

При цьому сама Гонтарева повідомила, що дізналася про скандальний номері за участю хору Верьовки від своїх друзів. А сам виступ назвала "соромом".

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