Грандіозні знижки на одяг і техніку: топ-7 пропозицій від онлайн-магазинів

Сьогодні, коли економіка не стабільна, абсолютно всі намагаються заощадити гроші на покупках. Саме тому такою популярністю користуються розділи з промокодами і знижками, телеграм-канали з акційними пропозиціями, адже зекономлені гроші – все одно що зароблені.

На нашому розділі Промокоди можна знайти найгарячіші розпродажі у магазинах одягу, косметики і техніки. Хочемо поділитися найцікавішими:

1. Ельдорадо – діє сейл до -75% на акційну техніку і електроніку.

2. Rozetka – до -50% на топові товари та продукцію StarWars, тільки до 12.05.

3. Цитрус дарує знижку в розмірі до -3500 грн на електротранспорт, тільки до 11.05.

4. Stylus : тільки у нас можна знайти знижку -15% на замовлення будь-якої моделі iPhone.

5. Answear – можна знайти жіночі блузки та сорочки всього від 170 грн.

6. WineTime : даруємо вам промокод на додаткові 8% знижки на алкогольні напої.

7. Joom : Смартфон, навушники, аксесуари і інша електроніка – зі знижками до 96%.

У яких магазинах ви найчастіше робите покупки? Діліться з нами в коментарях.

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