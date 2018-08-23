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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
ЖурналістВсі статті автора

Парад на День Незалежності: що покажуть і чим здивують

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24 серпня вся Україна відзначає одне зі своїх головних свят - День Незалежності. Цього року на Хрещатику пройдуть маршем тисячі військових, а також кілька сотень одиниць військової техніки. OBOZREVATEL з'ясував, які несподіванки чекають на жителів і гостей столиці на військовому параді у 2018 році.

Масштабніше, ніж було

До параду "Марш нової армії" на Хрещатику і Майдані Незалежності готувалися повним ходом. За словами міністра оборони України Степана Полторака, парад у цьому році буде набагато масштабніший, ніж ті, що проводилися раніше. У ньому братимуть участь 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки. З них 40 одиниць важкої броньованої техніки, понад 100 одиниць автомобільної техніки і БТР, 30 одиниць артилерійських систем і 30 ракетних комплексів і танки.

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Не забули в Міноборони і про американські протитанкові комплекси Javelin, їх теж виставлять напоказ. Також українці побачать стандартний набір техніки, але без сюрпризів не обійдеться.

Парад на День Незалежності: що покажуть і чим здивують

Репетиція параду

Фото: Facebook міністра оборони Степана Полторака

Найпотужніша зброя, винищувачі і новинки артилерії

Вже давно ходили чутки про те, що на параді українцям покажуть новітнє озброєння - самохідну гаубицю "Богдана".

На даний момент найпотужніше українська зброя проходить тестування, але вже відомі деякі характеристики гаубиці: 155-мм калібр повністю відповідає всім вимогам НАТО. САУ розроблена на колісній базі, автомат заряджання на 6 пострілів, дальність пострілу - до 60 км, керувати гаубицею можна віддалено, за допомогою пульта.

Парад на День Незалежності: що покажуть і чим здивують

Гаубиця Богдана

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Також під час параду до Дня Незалежності України покажуть танк Т-84-120 "Ятаган", який після модернізації, здатний використовувати снаряди стандарту НАТО.

Крім цього, народу покажуть переносний протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П", який зараз теж проходить випробування. Комплекс вже назвали аналогом американських Javelin і заявили, що дана зброя перевершує світові аналоги за показниками дальнобійності.

Парад на День Незалежності: що покажуть і чим здивують

Репетиція параду

Фото: Facebook міністра оборони Степана Полторака

Ще будуть презентовані артилерійські новинки. За повідомленням ДК "Укроборонпром", вперше буде показаний комплекс радіолокаційної розвідки - український контрбатарейний радар 1Л220УК.

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Головною особливістю 1Л220УК є його потужна радіолокаційна станція з цифровою антенною решіткою, яка дозволяє за десятки кілометрів "бачити" не тільки снаряди і ракети, а й мінометні міни.

Крім того, на параді вперше продемонструють автоматизований звукометричний комплекс артилерійської розвідки "Положення-2".

Автоматизований комплекс оснащений високочутливими акустичними сенсорами, які дозволяють визначити позицію ворожої артилерії і місця розривів снарядів на відстані в кілька десятків кілометрів.

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Крім цього буде продемонстрований новий комплекс автоматизованого керування артилерійськими батареєю і дивізіоном "Оболонь-А", який відіграє роль "керівного центру" для артилеристів.

Він здатний приймати і обробляти дані про десятки цілей і автоматично планувати вогонь, розподіляючи цілі для знищення.

20 серпня у час вечірньої репетиції параду над Хрещатиком пролетіли 29винищувачів, транспортних літаків і вертольотів. Їхня поява на День Незалежності до останнього була під питанням, тепер же "гриф таємності" знято. Єдине, що може зашкодити прольотам авіації - погані погодні умови.

Парад на День Незалежності: що покажуть і чим здивують

Репетиція параду

Фото: Facebook міністра оборони Степана Полторака

Парад на День Незалежності: що покажуть і чим здивують

Репетиція параду

Фото: Facebook міністра оборони Степана Полторака

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Хто маршируватиме

На цьогорічному параді стройовим маршем пройдуть курсантки Військового інституту Київського національного університету ім Т. Шевченка та Військового інституту телекомунікації та інформатизації ім. Героїв Крут. Минулого року жінки в параді не брали участі.

Парад на День Незалежності: що покажуть і чим здивують

Репетиція параду

Фото: Facebook міністра оборони Степана Полторака

Ще одна особливість цього параду - нове вітання українських військовослужбовців. Радянське звернення "Здрастуйте, товариші!" і "Бажаємо (бажаю) здоров'я!" замінять на "Слава Україні!" і "Героям слава!".

У параді візьмуть участь члени 18 делегацій з різних країн світу, зокрема з Грузії, Чехії, Латвії, Естонії, США, Великобританії, Молдови, Польщі, Румунії, Канади.

Також на параді з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня буде присутній радник президента США Джон Болтон.

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Маршрути змінять

24 серпня з 6:45 ранку до завершення параду буде заборонено рух вулицями, якими до центру рухатиметься військова техніка.

Парад на День Незалежності: що покажуть і чим здивують

А з 7 ранку до завершення параду буде заборонено рух по вул. Великій Васильківській (від Жилянської до Хрещатика) - Бессарабської площі - вул. Хрещатик - Майдані Незалежності - Європейської площі. А з 14:00 рух буде перекрито по вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення спортивно-презентаційної акції "Україна єдина".

Парад на День Незалежності: що покажуть і чим здивують

Прилеглі вулиці також будуть перекриті.

Парад на День Незалежності: що покажуть і чим здивують

Є і приємні новини, на честь святкування Дня Незалежності України роботу столичного метрополітену продовжать на 2 години.

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Але з 8 ранку і до закінчення урочистих заходів у центрі Києва будуть закриті всі входи і виходи зі станції "Майдан Незалежності". Також буде закритий вхід і вихід головної станції метро "Хрещатик" на вулицю Інститутську.

Парад "Марш нової армії" стартує о 10 ранку.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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