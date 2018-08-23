Парад на День Незалежності: що покажуть і чим здивують

24 серпня вся Україна відзначає одне зі своїх головних свят - День Незалежності. Цього року на Хрещатику пройдуть маршем тисячі військових, а також кілька сотень одиниць військової техніки. OBOZREVATEL з'ясував, які несподіванки чекають на жителів і гостей столиці на військовому параді у 2018 році.

Масштабніше, ніж було

До параду "Марш нової армії" на Хрещатику і Майдані Незалежності готувалися повним ходом. За словами міністра оборони України Степана Полторака, парад у цьому році буде набагато масштабніший, ніж ті, що проводилися раніше. У ньому братимуть участь 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки. З них 40 одиниць важкої броньованої техніки, понад 100 одиниць автомобільної техніки і БТР, 30 одиниць артилерійських систем і 30 ракетних комплексів і танки.

Не забули в Міноборони і про американські протитанкові комплекси Javelin, їх теж виставлять напоказ. Також українці побачать стандартний набір техніки, але без сюрпризів не обійдеться.

Репетиція параду Фото: Facebook міністра оборони Степана Полторака

Найпотужніша зброя, винищувачі і новинки артилерії

Вже давно ходили чутки про те, що на параді українцям покажуть новітнє озброєння - самохідну гаубицю "Богдана".

На даний момент найпотужніше українська зброя проходить тестування, але вже відомі деякі характеристики гаубиці: 155-мм калібр повністю відповідає всім вимогам НАТО. САУ розроблена на колісній базі, автомат заряджання на 6 пострілів, дальність пострілу - до 60 км, керувати гаубицею можна віддалено, за допомогою пульта.

Гаубиця Богдана

Також під час параду до Дня Незалежності України покажуть танк Т-84-120 "Ятаган", який після модернізації, здатний використовувати снаряди стандарту НАТО.

Крім цього, народу покажуть переносний протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П", який зараз теж проходить випробування. Комплекс вже назвали аналогом американських Javelin і заявили, що дана зброя перевершує світові аналоги за показниками дальнобійності.

Репетиція параду Фото: Facebook міністра оборони Степана Полторака

Ще будуть презентовані артилерійські новинки. За повідомленням ДК "Укроборонпром", вперше буде показаний комплекс радіолокаційної розвідки - український контрбатарейний радар 1Л220УК.

Головною особливістю 1Л220УК є його потужна радіолокаційна станція з цифровою антенною решіткою, яка дозволяє за десятки кілометрів "бачити" не тільки снаряди і ракети, а й мінометні міни.

Крім того, на параді вперше продемонструють автоматизований звукометричний комплекс артилерійської розвідки "Положення-2".

Автоматизований комплекс оснащений високочутливими акустичними сенсорами, які дозволяють визначити позицію ворожої артилерії і місця розривів снарядів на відстані в кілька десятків кілометрів.

Крім цього буде продемонстрований новий комплекс автоматизованого керування артилерійськими батареєю і дивізіоном "Оболонь-А", який відіграє роль "керівного центру" для артилеристів.

Він здатний приймати і обробляти дані про десятки цілей і автоматично планувати вогонь, розподіляючи цілі для знищення.

20 серпня у час вечірньої репетиції параду над Хрещатиком пролетіли 29винищувачів, транспортних літаків і вертольотів. Їхня поява на День Незалежності до останнього була під питанням, тепер же "гриф таємності" знято. Єдине, що може зашкодити прольотам авіації - погані погодні умови.

Репетиція параду Фото: Facebook міністра оборони Степана Полторака

Репетиція параду Фото: Facebook міністра оборони Степана Полторака

Хто маршируватиме

На цьогорічному параді стройовим маршем пройдуть курсантки Військового інституту Київського національного університету ім Т. Шевченка та Військового інституту телекомунікації та інформатизації ім. Героїв Крут. Минулого року жінки в параді не брали участі.

Репетиція параду Фото: Facebook міністра оборони Степана Полторака

Ще одна особливість цього параду - нове вітання українських військовослужбовців. Радянське звернення "Здрастуйте, товариші!" і "Бажаємо (бажаю) здоров'я!" замінять на "Слава Україні!" і "Героям слава!".

У параді візьмуть участь члени 18 делегацій з різних країн світу, зокрема з Грузії, Чехії, Латвії, Естонії, США, Великобританії, Молдови, Польщі, Румунії, Канади.

Також на параді з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня буде присутній радник президента США Джон Болтон.

Маршрути змінять

24 серпня з 6:45 ранку до завершення параду буде заборонено рух вулицями, якими до центру рухатиметься військова техніка.

А з 7 ранку до завершення параду буде заборонено рух по вул. Великій Васильківській (від Жилянської до Хрещатика) - Бессарабської площі - вул. Хрещатик - Майдані Незалежності - Європейської площі. А з 14:00 рух буде перекрито по вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення спортивно-презентаційної акції "Україна єдина".

Прилеглі вулиці також будуть перекриті.

Є і приємні новини, на честь святкування Дня Незалежності України роботу столичного метрополітену продовжать на 2 години.

Але з 8 ранку і до закінчення урочистих заходів у центрі Києва будуть закриті всі входи і виходи зі станції "Майдан Незалежності". Також буде закритий вхід і вихід головної станції метро "Хрещатик" на вулицю Інститутську.

Парад "Марш нової армії" стартує о 10 ранку.