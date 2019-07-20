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Градус підвищується: синоптики дали сухий і спекотний прогноз по Україні

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В Україні в суботу, 20 липня, температура підвищиться завдяки теплій повітряній масі із Західної Європи.

Так, суху погоду в більшості областей країни визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, лише на заході вдень місцями можливі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів не очікується, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Спека і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 липня від ObozTV

Спека в Україні

Спека в Україні

"Известия в Украине"

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-20°; вдень 24-29°, у південній частині до 31°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Києві 20 липня без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Градус підвищується: синоптики дали сухий і спекотний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко попередила, що у вихідні дні, 20-21 липня, температура повітря в Україні підвищиться, очікується спекотна погода, а з 23 липня знову похолодає.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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