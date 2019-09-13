Градус падає: синоптики уточнили прогноз по похолоданню в Україні

В Україні в п'ятницю, 13 вересня, продовжить панувати суха і тепла повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, по всій Україні – без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 13-18°, вдень 23-28°, на півдні країни місцями 30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 14-19°.

Погода в Україні РБК

У Києві – сухо і тепло: температура вночі 10-12°, вдень 25-27°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики розповіли, коли в Україні почнеться перше похолодання.

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