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13 вересня • оновлено в 06:28
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Градус падає: синоптики уточнили прогноз по похолоданню в Україні

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В Україні в п'ятницю, 13 вересня, продовжить панувати суха і тепла повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, по всій Україні – без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 13-18°, вдень 23-28°, на півдні країни місцями 30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 14-19°.

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Що принесе п'ятниця, 13-го: прогноз погоди в Україні від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

РБК

У Києві – сухо і тепло: температура вночі 10-12°, вдень 25-27°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Градус падає: синоптики уточнили прогноз по похолоданню в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики розповіли, коли в Україні почнеться перше похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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