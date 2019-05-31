Гради, шквали і +33: синоптики уточнили прогноз по Україні

В Україні 31 травня утримається тепла погода, атмосферний фронт принесе короткочасні дощі з грозами в більшість областей.

У більшості західних, північних, центральних регіонів і в Одеській області очікуються короткочасні дощі, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно північний (на сході – південно-східний), 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура у західних областях вночі 9-14°, вдень 18-23°; на решті території вночі 13-19°, вдень 28-33°, у північних та Вінницькій областях 23-28°.

Погода в Україні "Апостроф"

У Києві 31 травня очікується короткочасний дощ, гроза (вночі місцями). Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко повідомила, що на території України у перші дні літа, 1-2 червня, очікується спекотна і дощова погода.

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