Град та шквали: синоптик дала прогноз на червень в Україні
Літо-2020 на Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.
Однак, як розповіла синоптик Укргідрометцентру Зоя Олійник, червень характеризується активною грозовою діяльністю. Так, дощі розподіляться протягом місяця, можливо будуть зі шквалами та градом, передає "ТСН".
За словами синоптика, червень точно буде тепліше, ніж травень. Можливі й періоди, коли температура повітря може піднятися до 30 градусів тепла і вище.
"Малоймовірно, що в червні середня добова температура буде опускатися нижче 18-19 градусів тепла. Повинна бути на рівні 20-25 градусів - а це тепло", – зазначила Олійник.
Як писав OBOZREVATEL раніше, завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух попередила, що погода в Україні влітку 2020 очікується мінливою – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можливі і періоди прохолоди.