Град та шквали: синоптик дала прогноз на червень в Україні

Літо-2020 на Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.

Однак, як розповіла синоптик Укргідрометцентру Зоя Олійник, червень характеризується активною грозовою діяльністю. Так, дощі розподіляться протягом місяця, можливо будуть зі шквалами та градом, передає "ТСН".

Погода в Україні влітку-2020

За словами синоптика, червень точно буде тепліше, ніж травень. Можливі й періоди, коли температура повітря може піднятися до 30 градусів тепла і вище.

"Малоймовірно, що в червні середня добова температура буде опускатися нижче 18-19 градусів тепла. Повинна бути на рівні 20-25 градусів - а це тепло", – зазначила Олійник.

Як писав OBOZREVATEL раніше, завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух попередила, що погода в Україні влітку 2020 очікується мінливою – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можливі і періоди прохолоди.