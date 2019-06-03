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Град, шквали та спека: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

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В Україні у понеділок, 3 червня, погоду в більшості регіонів буде визначати спекотна повітряна маса, але місцями пройдуть короткочасні дощі.

На початку тижня під впливом атмосферного фронту вночі у східних і південних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах півдня і сходу град і шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 12-17°, у південній частині 17-22°; вдень 25-30°, на Прикарпатті 19-24°.

Новини
Спека та грози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на початок тижня

Грози в Україні

Грози в Україні

Ілюстрація

У Києві – без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

Град, шквали та спека: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і досить дощовою. "Піки" температур очікуються 12-16 червня і 22-31 липня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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