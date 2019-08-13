Град, шквали та до +33: синоптики дали несподіваний прогноз по Україні

У вівторок, 13 серпня, над територією України пануватиме спекотна повітряна маса.

Так, у північно-західну частину атмосферні фронти, що переміщаються із Центральної Європи, принесуть грозові дощі, місцями з градом і посиленням вітру. На решті території в полі підвищеного тиску у більшості областей очікується суха погода, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, вдень місцями і в Житомирській, Київській, Чернігівській і Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень на заході країни місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Дощі в Україні Ілюстрація

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, у східних та Сумській областях 10-15°; вдень 28-33°.

У Києві 13 серпня буде безхмарно. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 31-33°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку тижня погода в Україні буде спекотною, проте в деяких областях пройдуть дощі.

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