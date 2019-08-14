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Град, шквали і похолодання: синоптики пообіцяли погіршення погоди в Україні

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У середу, 14 серпня, в окремих регіонах істотно погіршиться погода, очікується сильний вітер.

Так, у західних областях пройдуть дощі, грози, в окремих районах град та шквали 25-28 м/с; температура повітря вночі 11-16°, вдень 20-25°. У північних областях дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, температура повітря вночі 15-20°, вдень 26-31°, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів; температура повітря вночі 16-21°, вдень 28-33°, на півдні та сході місцями 35°.

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Буря в Україні

Буря в Україні

Ілюстрація

Вітер південний з переходом у північно-західній частині на північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 14 серпня буде дощ, гроза, місцями град і шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Град, шквали і похолодання: синоптики пообіцяли погіршення погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український синоптик Наталія Діденко заявила, що в середу, 14 серпня, на території України буде "дуже різноманітна" погода.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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