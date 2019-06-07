Град, шквали і грозові дощі: на Україну насувається нова хвиля негоди

Україну в п'ятницю, 7 червня, очікує подальше погіршення погоди, місцями з рясними опадами.

Так, на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі з грозами, у західних і центральних областях місцями – град і шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території вночі без опадів, вдень окремі грозові дощі. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Негода в Україні "24"

Температура вночі становитиме 14-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 27-32°, у західних областях 24-29°.

У столиці 7 червня місцями синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргідрометео НІІ НАН України Вазіра Мартазінова заявила, що в Україні перший місяць літа червня почнеться дощами, а справжнє тепло прийде лише через тиждень після закінчення весни.

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