Град розміром із куряче яйце накрив Рівненщину: вражаючі кадри

Суспільство 09:58, 11.06.2020 Оновлено: 10:48, 11.06.2020

У кількох населених пунктах Рівненської області в середу, 10 червня, під час грози випав дуже великий град.

У соціальних мережах жителі сіл Острозького і Рівненського районів поділилися фото і відео стихійного лиха. Всі користувачі відзначили аномальну величину градин (щоб подивитися відео, поскролльте новину вниз).

Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину: вражаючі кадри
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Деякі крижинки досягали розмірів курячого яйця. Один з користувачів навіть зробив фото зібраних у дворі градин поруч з яйцем.

Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину
Facebook
Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину
Facebook

У коментарях люди скаржаться, що стихія завдала серйозної шкоди садам і городам.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Волині град розміром з горіх знищив урожай.

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