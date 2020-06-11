Град розміром із куряче яйце накрив Рівненщину: вражаючі кадри

У кількох населених пунктах Рівненської області в середу, 10 червня, під час грози випав дуже великий град.

У соціальних мережах жителі сіл Острозького і Рівненського районів поділилися фото і відео стихійного лиха. Всі користувачі відзначили аномальну величину градин (щоб подивитися відео, поскролльте новину вниз).

Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину: вражаючі кадри Facebook

Деякі крижинки досягали розмірів курячого яйця. Один з користувачів навіть зробив фото зібраних у дворі градин поруч з яйцем.

Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину Facebook

Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину Facebook

У коментарях люди скаржаться, що стихія завдала серйозної шкоди садам і городам.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Волині град розміром з горіх знищив урожай.