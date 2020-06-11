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11 червня • оновлено в 11:20
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Град розміром із куряче яйце накрив Рівненщину: вражаючі кадри

3.9т
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У кількох населених пунктах Рівненської області в середу, 10 червня, під час грози випав дуже великий град.

У соціальних мережах жителі сіл Острозького і Рівненського районів поділилися фото і відео стихійного лиха. Всі користувачі відзначили аномальну величину градин (щоб подивитися відео, поскролльте новину вниз).

Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину: вражаючі кадри

Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину: вражаючі кадри

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Деякі крижинки досягали розмірів курячого яйця. Один з користувачів навіть зробив фото зібраних у дворі градин поруч з яйцем.

Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину

Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину

Facebook

Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину

Град розміром з куряче яйце обрушився на Рівненщину

Facebook

У коментарях люди скаржаться, що стихія завдала серйозної шкоди садам і городам.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Волині град розміром з горіх знищив урожай.

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Місце
Україна Рівне
Тег
погода
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