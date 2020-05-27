Град набирають пригорщами: міста України накрила сильна негода. Фото і відео

У середу, 27 травня, в деяких містах України спостерігається погіршення погоди зі зливами і сильним градом.

Такі погодні явища спостерігаються в Чернівцях і Луцьку. Як повідомляє Telegram-канал "Х***ві Чернівці", злива йде вже кілька годин – багато вулиць затопило, через що труднощі з пересуванням відчувають не тільки люди, але і автомобілі.

Також там випав сильний град. Судячи з фото і відео, він розміром з ягоду і падає його дуже багато – на одному з кадрів чоловік просто загрібає його рукою.

"Добре, що ми машину в гараж поставили, такий випав град, я вам передати не можу", – говорить голос за кадром цього ролика.

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Аналогічна картина з градом спостерігається і в Луцьку. Там повідомляють про те, що негода накрила Центральний парк імені Лесі Українки, тоді як в інших районах міста говорять про сильний дощ.

Також варто відзначити, що в кількох областях оголосили штормове попередження на 28 травня: в Полтавській, Харківській, Чернігівській, Черкаській і Кіровоградській.

Негода в Чернівцях Telegram-канал "Х *** ші Чернівці"

Негода в Чернівцях Telegram-канал "Х *** ші Чернівці"

Негода в Чернівцях Telegram-канал "Х *** ші Чернівці"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2050 року кліматичні пояси в світі змістяться і в Києві погода стане як в австралійській столиці Канберрі.