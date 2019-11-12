"Грабують місцеве населення!" Окупанти позбавили жителів Донбасу зарплат

На деяких підприємствах в окупованому Алчевську працівникам упродовж декількох місяців не видають зарплат. А замість зароблених грошей пропонують оформляти кредити, до того ж під високі ставки.

На такі порядки окупаційної влади місцеві жителі скаржаться у соцмережах. Скріншотом "крику душі" одного з них поділився на своїй сторінці у Twitter журналіст Денис Казанський.

"В ОРДЛО не платять зарплату, але не біда. Добрі "народні республіки" готові увійти у становище і загнати у кредитну кабалу. Давно пишу, що ОРДЛО захопили найжорстокіші донбасофоби, мета яких максимально принизити і розтоптати жителів Донбасу", – зазначив він.

Жителям ОРДЛО почали видавати кредити замість зарплат Колаж

Зокрема у розповіді йдеться про чоловіка, який працює на металургійному комбінаті в Алчевську, що входить до складу "Внєшторгсервісу". За його словами, замість того, щоб видати зарплати (наприклад, йому заборгували вже за два місяці), на підприємствах почали відкривати кабінети кредитних фахівців, які пропонують працівникам оформляти позики.

"Відсотки трохи "кусаються", звісно. Плюс вам можуть дати кредит у розмірі не більше вашої сумарної тримісячної зарплати. І виходить, що людям нічого не залишається, як влазити у ці кредити. Вони видаються готівкою", – каже автор.

Скріншот twitter.com/den_kazansky

Водночас кредитори нібито пояснили їм, що незабаром така система запрацює по всій мережі "Внєшторгсервісу", а це декілька металургійних і коксохімічних заводів у "Л/ДНР".

"Не вистачило активів, безкоштовно отриманих в управління, то ще й під заставу невиплаченої ними ж зарплати грабують місцеве населення?" – постскриптум додали у повідомленні.

Зі свого боку користувачі мережі під постом журналіста теж із часткою іронії відреагували на скарги жителів ОРДЛО.

"Окупація – не пансіонат Дубки", "Ну чим не "Вугільна Швейцарія", навіть крутіше, у швейцарців за 4% річних у банк іти треба, а тут за 1,5% у день розводять просто за місцем роботи", "Тепер я зрозумів сенс фрази: "Розвели лохів, не відходячи від каси", "До речі, хоч один наваросській даун здогадується, що їх "кредитують" їхніми ж невиплаченими грошима?", "Спасибі, Росіє!" – прокоментували вони.

Скріншот twitter.com/den_kazansky

В ОРДЛО не платят зарплату, но не беда. Добрые "народные республики" готовы войти в положение и загнать в кредитную кабалу.



Давно пишу, что ОРДЛО захватили жесточайшие донбасофобы, цель которых максимально унизить и растоптать жителей Донбасса pic.twitter.com/E0nLdVjs4h — Денис Казанський (@den_kazansky) 12 листопада 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовики, які захопили частини Донецької та Луганської областей, місяцями не платять зарплати шахтарям і працівникам фабрик. Грошей люди не бачили із середини літа, а тому влаштовують страйки.

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