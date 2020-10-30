Жизнь начинается задолго до зачатия. Есть теория, что на крепость нашего иммунитета и состояние здоровья влияют не только образ жизни мамы и папы, но и семи предыдущих поколений. Но если все семь проследить не всегда удается, то три последних реально вполне. Не устаю напоминать своим студенткам о вреде курения до беременности. Дело в том, что набор яйцеклеток, из которых мы произошли, формировался у наших мам, когда они сами пребывали в материнской утробе на третьей неделе беременности. А поскольку яйцеклетка – носитель не только ДНК, но и энергетической информации, на любого из нас влияет образ мыслей, физический тонус и гормональный фон бабушки по материнской линии во время беременности. Не зря ведь некоторые черты характера, ментальные особенности и болезни передаются через поколение.

Качественный состав сперматозоидов, в отличие от яйцеклеток, у мужчин обновляется в течение жизни, поэтому ответственность за генетическую информацию о привычках (хороших и плохих), питании, воспалительных заболеваниях половых органов, образе жизни в большей степени лежит на отце здесь и сейчас. Так, от родителей алкоголиков и наркоманов их детям передается психологическая предрасположенность к зависимостям: такие становятся игроками с первой партии или наркоманами с первого укола, а другим, чтобы подсесть на игру или иглу, понадобится время. Но и хорошим на генетическом уровне наши предки тоже щедро делятся. Заметила: по-настоящему успешные люди, как правило, имеют хорошую наследственность без тяжелых болезней и неожиданных смертей. Их дети наследуют некую энергию активности, способность универсально мыслить. Потомки зажиточных семей, раскулаченных во время революции, в современном мире чаще добиваются положения в обществе и материального благополучия, чем потомственные бедняки. Или другие исследование на эту тему. Американские исследователи сорок лет наблюдали за двумя группами детей-сирот. В первую входили дети алкоголиков и наркоманов, усыновленные благополучными семьями. Во вторую вошли девчонки и мальчишки из вполне приличных семей, осиротевшие после аварий и попавшие в дома к случайным родителям. Оказалось, что дети с "хорошим" прошлым пробивались к успеху, даже если установки новой семьи тянули вниз, а дети с "плохой" генетикой часто шли по стопам своих биологических родителей, несмотря на второе воспитание в образцовой семье.

Психологические и физические травмы родителей однозначно влияют на детей. Даже такое качество как трусость имеет наследственный характер. Ученые ставили эксперименты на крысах: во время удара током крысам подавался запах вещества ацетофенона, в конце концов, почуяв его, крысы бросались наутек, даже, если разрядов тока после этого не следовало. Но что интересно, страх перед запахом ацетофенона передался и детям, и внукам этих крыс: крысята, которых никогда не травмировали электрическими разрядами, нервничали и прятались, почуяв ацетофенон. Применительно к людям действуют похожие механизмы. Четко вижу на гомеопатических консультациях, как определенные качества характера тянут за собой ряд болезней. Например, вместе с трусостью передается набор предпосылок к характерным заболеваниям рода: от аллергий до параличей и внезапной смерти. Понимание наследственности в поколениях помогает определить, какие заболевания могут проявиться у потомков, насколько тяжелыми они будут, как их предупредить.

Часто люди удивляются, откуда в роду появляются тяжелые болезни, неожиданные смерти, списывают их на карму, судьбу. Консультируя семьи в нескольких поколениях, пришла к выводу: тяжелые последствия во втором, третьем поколениях влечет за собой предательство. Например, выдача евреев накануне трагедии в Бабьем Яру, участие в расстрелах, другие жесткие антиморальные поступки дедов и прадедов во втором поколении приводят к зависимостям: алкоголизму, наркомании, а в третьем поколении – это уже могут быть тяжелые заболевания костей, нервных тканей. Зная историю своего рода, можно спрогнозировать, какие заболевания будут протекать у потомков, какой будет тяжесть их развития. Наглядный пример: разное протекание сovid-19 у разных членов семьи. Один болеет без симптомов, у другого легкий насморк, а спортсмен, молодой и сильный, так заболел, что еле спасли. Дело в том, что каждый из членов семьи наследует свой тип реагирования, переданный от матери и отца, и умноженный на его образ жизни.

Впрочем, это раньше ученые смотрели на гены как на рок судьбы. Сегодня взгляды меняются, появляются исследования, доказывающие: гены пластичны, изменчивы и очень чувствительны к влиянию внешней среды, а плохая наследственность, хоть и с трудом, но поддается коррекции. Изучением влияния внешней среды на активность генов занимается наука эпигенетика. Ключевое слово – активность, поскольку информация, заключенная в генах, никуда не девается, но сам ген в зависимости от ситуаций может либо включиться, либо так и промолчать всю жизнь. "Включится или промолчит" зависит от нескольких факторов: режима питания, физической активности, уровня стресса, вредных привычек, экологии и зачастую - правильно подобранного гомеопатического сопровождения, позволяющего стирать информационный след от предательств, эмоциональных травм, обид, разводов и улучшать наследственность.

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