"Говорили падати на коліна": звільнений моряк розповів про російський полон

Українських моряків, які були звільнені з російського полону, утримували в умовах ізоляції і постійного психологічного тиску.

Про це на пресконференції в четвер, 12 вересня, розповів капітан другого рангу командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денис Гриценко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Камера маленька, постійно горить світло, на душі смуток і гіркота. В'язниця специфічна. Ми за 9 місяців бачили один одного тільки в залі суду і автозаках", – поділився він.

Моряк Гриценко розповів про російський полон УНІАН

Моряк також розповів про психологічний тиск.

"Говорили, що послали на забій. Працювали психологи. Також були адвокати. Говорили, що треба падати на коліна, цілувати судді мантію, тоді з вами щось буде. Але коли прийшла колегія адвокатів, була вироблена стратегія і хлопці зрозуміли, що є щит", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наймолодший звільнений моряк Андрій Ейдер розповів про антисанітарію в тюремній лікарні в Росії.

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