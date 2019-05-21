"Готуються до геноциду": Цимбалюк пояснив, навіщо Росія скликала Радбез ООН через мову

Рішення Росії скликати Раду безпеки ООН через закон про українську мову — це перший крок до підготовки геноциду українців, який агресор вже випробував на Донбасі та у Криму.
Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у щотижневому стрімі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Наші сусіди збирають Радбез ООН з приводу ухвалення і підписання в Україні закону про українську мову. Як вам такий варіант? Ви взагалі відчуваєте вагу і цінність української мови і нас як нащадків великих укрів? Постійний член Радбезу вважає, що це питання треба обговорити — українська мова загрожує міжнародній стабільності і миру. Так виходить? Нічого собі заявочки!" — обурився він.
"Насправді ці товариші хочуть спробувати обґрунтувати або трішечки потренуватися на тему, як брехати і не червоніти про те, що вони зробили з Україною: захопили Крим і Донбас — іншого шляху не було. Мовляв, у нас змушують всіх розмовляти винятково українською і взагалі диктатура у нас! Тим самим Росія, Кремль, Москва вкотре намагаються зробити фінт вухами. Тобто всіх російськомовних вони автоматично включають до проросійського населення. Що є не просто помилкою, а першим кроком до геноциду. Ось приблизно те, що зараз коїться на окупованих територіях", — додав Цимбалюк.
Радбез ООН
Як приклад він навів шлях українських захисників, багато з яких, незважаючи на свою російськомовність, захищають Україну від окупантів не гірше, ніж їхні побратими, які розмовляють українською мовою.
"І якщо ми розглядаємо ситуацію з точки зору російських амбіцій, просування їх далі вглиб України призведе до того, що вони зараз зробили на Донбасі і в Криму. Люди з проукраїнськими поглядами будуть змушені тікати від підвалів", — підсумував Цимбалюк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
За відповідний документ проголосували 278 народних депутатів, проти — 38. Голосування почалося зі слів спікера парламенту Андрія Парубія "Слава Україні!".
14 травня Верховна Рада України відхилила всі чотири проекти постанов, які блокували підписання законопроекту №5670-д про українську мову.
Ухвалення історичного закону викликало бурхливу реакцію в Росії. Так, скандальна спікер МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей закріпленням української мови як єдиної державної.
Зі свого боку топ-пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Україну в підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.
Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.
18 травня Росія запропонувала Раді безпеки ООН скликати засідання у зв'язку з ухваленням Закону України №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Засідання відбудеться 20 травня.
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