Готував теракти проти політиків та активістів: на Луганщині засудили ватажка групи диверсантів

Ватажка терористично-диверсійної групи, який за завданням російських спецслужб готував теракти проти українських державних та громадських діячів, засудили до 9 років ув'язнення.

Як повідомили на сторінці у Facebook Служби безпеки України, силовики затримали його у липні 2017 року в Харкові, де він планував влаштувати вибухи у пожвавлених місцях.

Служба встановила, що у 2014-2016 терорист був активним учасником квазіутворення з позивним "Мордвін". У той час він командував підрозділом у структурі "КДБ ЛНР". Також у складі 2 армійського корпусу народної міліції "ЛНР" бойовик воював проти українських військових під Дебальцеве.

На Луганщині засудили ватажка групи диверсантів

Тоді ж "Мордвін" був завербований представниками ГУ Генштабу РФ та 2 АК НМ так званої "ЛНР" - громадянином РФ Кудріним Д.І., позивний "Хуліган" та громадянином України Дерусовим С.Г., позивний "Одеса".

Після затримання терорист повідомив правоохоронцям про існування так званого чорного списку. До нього були включені державні та громадські діячі, яких планували ліквідувати спецслужби РФ і квазіреспублік, для залякування патріотично налаштованого активу, дестабілізації громадсько-політичної ситуації та штучного загострення внутрішньополітичних протирічь.

На Луганщині засудили ватажка групи диверсантів Facebok\Служба безпеки України

На Луганщині засудили ватажка групи диверсантів Facebok\Служба безпеки України

На Луганщині засудили ватажка групи диверсантів Facebok\Служба безпеки України

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