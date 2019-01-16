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''Готується до небесного дембелю?'' Донецьк засипали дивними ''сюрпризами'' Пушиліна

1.7тЧитати матеріал російською

Жителів тимчасово окупованого Донецька 16 січня закидали дивними листівками. У них нібито ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін вітає містян з тим, що вони прожили ще один день.

Про такий "креатив" донеччани повідомили в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте", пише фонд "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

"Ранок 16 січня, Донецьк, Куйбишівський район, розкидано безліч листівок із запізнілим привітанням від "голови республіки" з тим, що прожили ще один день. Тамара Іванівна з другого парадного дуже зраділа такому привітанню", — цитують слова очевидця дивної акції.

Листівки від Пушиліна

Листівки від Пушиліна

Facebook "Повернись живим"

Листівки від Пушиліна

Листівки від Пушиліна

Facebook "Повернись живим"

Волонтери наголосили, що все це відбувається на тлі повного економічного занепаду в ОРДЛО, у зв'язку з яким їхні жителі масово тікають з регіону, що вмирає. Більше того, Донбас залишають навіть ті, хто донедавна підтримував "Л/ДНР".

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"Скрепи "республіки". На тимчасово окупованій території черговий виток економічної кризи: низькі зарплати, відсутність робочих місць, скорочення на шахтах, що колись активно працювали. Незважаючи на відсутність активних бойових дій, місцеві жителі, які ще вчора вірили в майбутнє "ДНР" і "ЛНР", масово виїздять з окупованих міст", — пишуть вони.

Листівки від Пушиліна

Листівки від Пушиліна

Facebook "Повернись живим"

Листівки від Пушиліна

Листівки від Пушиліна

Facebook "Повернись живим"

Користувачі мережі з гумором відреагували на безглузде привітання Пушиліна жителів Донбасу і залишили безліч кумедних коментарів з цього приводу. Крім того, деякі з них висловили припущення, що листівки — це справа рук не Пушиліна, а українських ДРГ, які вирішили його потролити.

"Як кажуть в Росії, грошей немає, але ви тримайтеся! Всім гарного настрою! Це тонкий стьоб укроДРГ!", "Товстопузий дні рахує до свого небесного дембелю?", "Виродки кришать привітання старим тупарям", "Все буде добре", "Порозкидали каміння тепер збирають його", — пишуть українці.

''Готується до небесного дембелю?'' Донецьк засипали дивними ''сюрпризами'' Пушиліна

''Готується до небесного дембелю?'' Донецьк засипали дивними ''сюрпризами'' Пушиліна

''Готується до небесного дембелю?'' Донецьк засипали дивними ''сюрпризами'' Пушиліна

''Готується до небесного дембелю?'' Донецьк засипали дивними ''сюрпризами'' Пушиліна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 року у тимчасово окупованому Донецьку розклеїли листівки на згадку про проукраїнський патріотичний мітинг, який відбувся у 2014 році. На них надрукували фото тієї акції, де люди стоять під безліччю прапорів України та слова "10 тисяч сміливих заради 45 мільйонів єдиних".

Напередодні Дня Незалежності України в Донецьку розвісили листівки з привітаннями і синьо-жовтими прапорами. Повисіти їм вдалося недовго: місцеві жителі розповіли, що їх зірвали вже через день.

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Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Новини ДНРповернись живим
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