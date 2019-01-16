''Готується до небесного дембелю?'' Донецьк засипали дивними ''сюрпризами'' Пушиліна

Жителів тимчасово окупованого Донецька 16 січня закидали дивними листівками. У них нібито ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін вітає містян з тим, що вони прожили ще один день.

Про такий "креатив" донеччани повідомили в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте", пише фонд "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

"Ранок 16 січня, Донецьк, Куйбишівський район, розкидано безліч листівок із запізнілим привітанням від "голови республіки" з тим, що прожили ще один день. Тамара Іванівна з другого парадного дуже зраділа такому привітанню", — цитують слова очевидця дивної акції.

Листівки від Пушиліна Facebook "Повернись живим"

Листівки від Пушиліна Facebook "Повернись живим"

Волонтери наголосили, що все це відбувається на тлі повного економічного занепаду в ОРДЛО, у зв'язку з яким їхні жителі масово тікають з регіону, що вмирає. Більше того, Донбас залишають навіть ті, хто донедавна підтримував "Л/ДНР".

"Скрепи "республіки". На тимчасово окупованій території — черговий виток економічної кризи: низькі зарплати, відсутність робочих місць, скорочення на шахтах, що колись активно працювали. Незважаючи на відсутність активних бойових дій, місцеві жителі, які ще вчора вірили в майбутнє "ДНР" і "ЛНР", масово виїздять з окупованих міст", — пишуть вони.

Листівки від Пушиліна Facebook "Повернись живим"

Листівки від Пушиліна Facebook "Повернись живим"

Користувачі мережі з гумором відреагували на безглузде привітання Пушиліна жителів Донбасу і залишили безліч кумедних коментарів з цього приводу. Крім того, деякі з них висловили припущення, що листівки — це справа рук не Пушиліна, а українських ДРГ, які вирішили його потролити.

"Як кажуть в Росії, грошей немає, але ви тримайтеся! Всім гарного настрою! Це тонкий стьоб укроДРГ!", "Товстопузий дні рахує до свого небесного дембелю?", "Виродки кришать привітання старим тупарям", "Все буде добре", "Порозкидали каміння — тепер збирають його", — пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 року у тимчасово окупованому Донецьку розклеїли листівки на згадку про проукраїнський патріотичний мітинг, який відбувся у 2014 році. На них надрукували фото тієї акції, де люди стоять під безліччю прапорів України та слова "10 тисяч сміливих заради 45 мільйонів єдиних".

Напередодні Дня Незалежності України в Донецьку розвісили листівки з привітаннями і синьо-жовтими прапорами. Повисіти їм вдалося недовго: місцеві жителі розповіли, що їх зірвали вже через день.

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