Готуємося до відпустки: де купити все необхідне для відпочинку зі знижками до 58%

Весь світ плавно повертається до звичного способу життя, багато країн вже оголосили про відновлення авіасполучення, а це значить, що період літніх відпусток все ж – не за горами.

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