В Україну повернувся холод – вночі 12 квітня на всій території країни обіцяють мінусову температуру. За даними синоптиків, прохолодна погода з заморозками і навіть мокрим снігом триватиме як мінімум до кінця наступного тижня.

Як пояснили OBOZREVATEL синоптики, це пов'язано з повітряними масами, які прийшли до нас із півночі. Морозна погода може тривати в Україні аж до першої половини травня.

"На території України поширюватимуться холодні північні повітряні маси. І за антициклонального характеру погоди вночі будуть суттєві вихолоджування. За нашими спостереженнями заморозки можуть спостерігатися навіть у першій половині травня", – сказав заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко.

Україну очікує похолодання вечірній Харків

Провідна синоптикиня Укргідрометцентру Валентина Лащенко додала, що в Україну прийшло холодне повітря зі Скандинавії.

"Сухе і холодне повітря, малохмарна та спокійна погода, з проясненнями вночі. Все це сприяє заморозкам у нічний час. Для початку і середини квітня – це нормальне явище, рідко, коли квітень минає без заморозків і навіть мокрого снігу", – каже Лащенко.

Найближчої ночі з 11 на 12 квітня на більшій території України очікуються заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. Вночі температура впаде до -1...-3°С. Винятком буде лише південь, там вночі очікується +3...+5°С.

Погода на 12 квітня Укргідрометцентр

"Погода буде нестійкою. З неділі 12 квітня на понеділок 13-го почне надходити вологе повітря з північного заходу і заходу, збільшиться хмарність, на заході підуть дощі. У понеділок буде потепління, а потім знову похолодає. У вівторок на заході, в центрі та півночі дощі перейдуть у мокрий сніг", – продовжує Лащенко.

Похолодає, підуть дощі зі снігом

Денна температура в понеділок, 13 квітня, спочатку підвищиться до +15...+18°С, а у вівторок, 14 квітня, на заході і в центрі обіцяють всього до +3...+7°С.

Погода на 13 квітня Укргідрометцентр

Погода на 14 квітня Укргідрометцентр

У ніч на середу, 14 квітня, знову очікують нічні заморозки до -3°С, а вдень на більшій території буде лише +3...+5 С.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що тиждень перед Великоднем, 19 квітня, буде дощовим. І тільки в кінці місяця в Україні встановиться тепла погода.