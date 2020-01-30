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30 січня • оновлено в 17:51
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"Готуємо на осінь": Ніцой пригрозила Росії "Штурмом Москви"

2.6т
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Письменниця, борчиня за українську мову Лариса Ніцой анонсувала рокоперу "Штурм Москви" за мотивами свого твору "Сагайдачний. Штурм Москви".

На особистій сторінці у Facebook, вона зазначила, що співавтором сценарію був її чоловік, історик Андрій Ніцой, і навіть опублікувала фото свідоцтва про реєстрацію авторського права.

За словами письменниці, постановку покажуть на сцені Київської опери. Крім того, вона зазначила, що мріє про те, щоб подібні творчі ініціативи підтримував президент України Володимир Зеленський.

Свідоцтво про авторське право на сценарій Ніцой

Свідоцтво про авторське право на сценарій Ніцой

Facebook Лариси Ніцой

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Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

Gottstat.com

"Днями в Польщі Дуда запропонував Зеленському відзначити 100-річчя спільної битви, коли Пілсудський і Петлюра разом розбили російську армію. Зеленський би міг, посміхнувшись, махнути поблажливо ручкою і сказати Дуді: "Ви знаєте, а наша Київська опера вже готує на осінь рокоперу "Штурм Москви", але ваша пропозиція, безсумнівно, теж цікава", – зазначила Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров спровокував ажіотаж в російських пропагандистських ЗМІ, нагадавши про наближення ювілею спалення Москви.

  • Він нагадав, що 3 червня 1571 року військо кримського хана Девлет-Гірея захопило і спалило Москву, і запитав, як варто відзначити 450-річчя цієї історичної дати.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Лариса Ніцой Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Любопытно , народу придет столько же сколько и на *Киборгов* ?) партия порошенко и все )
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2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Смеялась до слез
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5
2
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Обратите внимание- свидетельство на ТВАРЬ
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5
2

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