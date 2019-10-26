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26 жовтня • оновлено в 18:46
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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
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"Готуємо гасові лампи": опалювальний сезон в Україні під загрозою

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З України йде "бабине літо", у зв'язку з чим українці згадали про початок опалювального сезону, який офіційно мав стартувати ще 15 жовтня. Але через аномально теплу погоду, до опалення почали підключати тільки об'єкти соціальної сфери, і то по заявці.

Станом на 25 жовтня, тепло в квартири почали подавати в 12 областях. Чиновники запевняють, що ніяких проблем з опалювальним сезоном у 2019/2020 році не буде, але все ж деякі ускладнення є. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • У 12 областях України розпочався опалювальний сезон.

  • З 25 жовтня тепло почали подавати і в Києві.

  • У трьох містах є проблеми з підключенням.

  • Влада обіцяє не допустити зриву опалювального сезону.

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Старт опалювального сезону в Україні

Офіційно подавати тепло українцям повинні були ще з 15 жовтня, але через досить теплу погоду, подачу відклали. Як відомо опалювальний сезон починається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів складе нижче +8 градусів.

Втім, об'єкти соціальної сфери почали підключати раніше, наприклад, в лікарнях Івано-Франківська тепло пустили ще 4 жовтня, після почали опалювати майже всі навчальні заклади.

'Готуємо гасові лампи': опалювальний сезон в Україні під загрозою

"Забавник"

З 7 жовтня тепло в лікарнях, садочках та школах пустили в Тернополі, Луцьку, Ковелі та Черкасах. Найгірша ситуація поки спостерігається у Львівській, Чернівецькій та Херсонській областях, там, за станом на 25 жовтня тепло не дали навіть в лікарнях.

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Невтішними є показники по Волинській та Одеській областях, там поки вдалося підключити дуже малу кількість об'єктів соціальної сфери.

За інформацією обласних і Київської міської державних адміністрацій станом на 25 жовтня опалювальний період розпочато в 23 областях та місті Київ. Житлові будинки опалюються в 13 областях. Найбільш тепло зараз в Івано-Франківській та Вінницькій областях, там підключено вже понад половину житлових будинків.

'Готуємо гасові лампи': опалювальний сезон в Україні під загрозою

Мінрегіон

Де є проблеми

А проблеми є у трьох міст – це Новий Розділ та Новоярівськ у Львівській області, та багатостраждальна Сміла на Черкащині.

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У перших двох містах причиною запізнення з подачею тепла називають незадовільну роботу керівної компанії, яка не може запустити місцеві ТЕЦ. Через затримку зарплат тепловикам котельні можуть і не запустити.

Раніше глава обласної адміністрації Маркіян Мальський розповів, що ситуацію контролюють і планують виділити додаткові кошти на запуск ТЕЦ. Але поки ситуація залишається без змін.

Більш того, в п'ятницю, 25 жовтня, стало відомо, що мер Нового Роздолу подав у відставку. Разом з ним пішов і його перший заступник.

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Депутат Львівської обласної ради Володимир Гірняк, який повідомив цю новину, вважає, що все це пов'язано з проблемами на Новороздільській ТЕЦ.

"Через критичну ситуацію на Новороздільській ТЕЦ сьогодні мер Нового Роздолу та його заступник подали у відставку. Місто, яке і так на межі теплового колапсу, залишилося без керма. Особисто щойно спілкувався з паном Мелешко, який підтвердив цю інформацію. Ситуація вимагає негайної реакції. Ми повинні правовим методом забезпечити виділення коштів і запустити тепло. Не можна допустити доведення атмосфери в місті до критичної поділки", – написав Гірняк.

Відзначимо, що 18 жовтня у Верховній Раді ситуацію в Новому Роздолі визнали надзвичайною.

Що стосується Сміли, то в 70-тисячному місті вже третій рік поспіль зривається початок опалювального сезону. У минулому році опалення подали лише 17 листопада, і то після втручання в надзвичайну ситуацію тодішнього президента Петра Порошенка.

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Проблеми з теплопостачанням виникли через багатомільйонні борги газопостачальникам. Ці гроші досі не повернуті, коштів на погашення боргу в бюджеті міста немає. У такій сумній ситуації жителі Сміли опинилися через приватну компанію "Смелаенергоінвест", яка 8 років була монополістом з постачання тепла в місті. Але, як виявилося, всі ці роки приватник накопичував борги перед "Нафтогазом", сума боргу склала близько 64 млн грн.

Яка ситуація по Україні

За повідомленням "Нафтогазу", за станом на 25 жовтня, запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 21 млрд кубічних метрів. Це більш ніж на 4,4 мільярдів кубічних метрів перевищує торішній показник, і є рекордним за останні десять років.

На думку енергетичних експертів, такого обсягу цілком може вистачити до закінчення опалювального сезону.

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Але одних запасів газу виявляється недостатнього, для того, щоб опалювальний сезон пройшов без ексцесів. Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, є низка причин, які можуть створити проблеми з подачею тепла в оселі українців.

"Проблем дуже багато, насамперед це стосується низьких запасів вугілля. По-друге, низький тариф для атомної генерації. Протягом багатьох років це призводить до того, що є високі ризики технічних неполадок, і того, що блоки можуть бути виведені з ладу в зимовий період", – сказав він.

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Наступна проблема, яку бачить Омельченко – це припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Енергетичний експерт зазначає, що тоді українська газотранспортна система буде працювати у позапроектному режимі, що може привести до серйозних ризиків в окремих містах і районах.

'Готуємо гасові лампи': опалювальний сезон в Україні під загрозою

"Подробиці"

"Ще один серйозний ризик – це величезні борги, які зараз складають понад 30 млрд гривень. Державні шахти також знаходяться в жахливому стані. Є невизначеність з "Укренерго", його керівництво не є достатньо прозорим, знову задіюють неринкові схеми. І НКРЕ у нас висить в повітрі, оскільки там звільнилося два члени, і склад регулятора по суті нелегітимний", – пояснив він.

Омельченко сумнівається в здатності чинного уряду справлятися з вищезгаданими проблемами, тому ситуація буде ставати гіршою з кожним роком.

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"У нашого уряду не вистачає ні компетенції, ні знань, ні управлінських механізмів, щоб вирішувати серйозні питання. Поки ми йдемо за тими старими запасами, які ми ще маємо з попередніх періодів. Але якщо нічого не робити, якщо триватиме деградація державного управління, то врешті-решт ми прийдемо до ситуації, коли доведеться переходити на гасові лампи", – підсумував ситуацію енергетичний експерт.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Теми
Ексклюзив Опалювальний сезон в Україні
Особа
Володимир Омельченко
Місце
Україна
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Andria Viktor
Andria Viktor
Нет проблем,лучины и свечи помогут пройти этот катарскизм.б ывало и хуже.
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Вывсёврёте!!! Газу в укрАйне полно. ВсЭ будЭ укрАйна!!
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