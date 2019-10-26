'Готуємо гасові лампи': опалювальний сезон в Україні під загрозою

З України йде "бабине літо", у зв'язку з чим українці згадали про початок опалювального сезону, який офіційно мав стартувати ще 15 жовтня. Але через аномально теплу погоду, до опалення почали підключати тільки об'єкти соціальної сфери, і то по заявці.

Станом на 25 жовтня, тепло в квартири почали подавати в 12 областях. Чиновники запевняють, що ніяких проблем з опалювальним сезоном у 2019/2020 році не буде, але все ж деякі ускладнення є. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

У 12 областях України розпочався опалювальний сезон.

З 25 жовтня тепло почали подавати і в Києві.

У трьох містах є проблеми з підключенням.

Влада обіцяє не допустити зриву опалювального сезону.

Старт опалювального сезону в Україні

Офіційно подавати тепло українцям повинні були ще з 15 жовтня, але через досить теплу погоду, подачу відклали. Як відомо опалювальний сезон починається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів складе нижче +8 градусів.

Втім, об'єкти соціальної сфери почали підключати раніше, наприклад, в лікарнях Івано-Франківська тепло пустили ще 4 жовтня, після почали опалювати майже всі навчальні заклади.

"Забавник"

З 7 жовтня тепло в лікарнях, садочках та школах пустили в Тернополі, Луцьку, Ковелі та Черкасах. Найгірша ситуація поки спостерігається у Львівській, Чернівецькій та Херсонській областях, там, за станом на 25 жовтня тепло не дали навіть в лікарнях.

Невтішними є показники по Волинській та Одеській областях, там поки вдалося підключити дуже малу кількість об'єктів соціальної сфери.

За інформацією обласних і Київської міської державних адміністрацій станом на 25 жовтня опалювальний період розпочато в 23 областях та місті Київ. Житлові будинки опалюються в 13 областях. Найбільш тепло зараз в Івано-Франківській та Вінницькій областях, там підключено вже понад половину житлових будинків.

Мінрегіон

Де є проблеми

А проблеми є у трьох міст – це Новий Розділ та Новоярівськ у Львівській області, та багатостраждальна Сміла на Черкащині.

У перших двох містах причиною запізнення з подачею тепла називають незадовільну роботу керівної компанії, яка не може запустити місцеві ТЕЦ. Через затримку зарплат тепловикам котельні можуть і не запустити.

Раніше глава обласної адміністрації Маркіян Мальський розповів, що ситуацію контролюють і планують виділити додаткові кошти на запуск ТЕЦ. Але поки ситуація залишається без змін.

Більш того, в п'ятницю, 25 жовтня, стало відомо, що мер Нового Роздолу подав у відставку. Разом з ним пішов і його перший заступник.

Депутат Львівської обласної ради Володимир Гірняк, який повідомив цю новину, вважає, що все це пов'язано з проблемами на Новороздільській ТЕЦ.

"Через критичну ситуацію на Новороздільській ТЕЦ сьогодні мер Нового Роздолу та його заступник подали у відставку. Місто, яке і так на межі теплового колапсу, залишилося без керма. Особисто щойно спілкувався з паном Мелешко, який підтвердив цю інформацію. Ситуація вимагає негайної реакції. Ми повинні правовим методом забезпечити виділення коштів і запустити тепло. Не можна допустити доведення атмосфери в місті до критичної поділки", – написав Гірняк.

Відзначимо, що 18 жовтня у Верховній Раді ситуацію в Новому Роздолі визнали надзвичайною.

Що стосується Сміли, то в 70-тисячному місті вже третій рік поспіль зривається початок опалювального сезону. У минулому році опалення подали лише 17 листопада, і то після втручання в надзвичайну ситуацію тодішнього президента Петра Порошенка.

Проблеми з теплопостачанням виникли через багатомільйонні борги газопостачальникам. Ці гроші досі не повернуті, коштів на погашення боргу в бюджеті міста немає. У такій сумній ситуації жителі Сміли опинилися через приватну компанію "Смелаенергоінвест", яка 8 років була монополістом з постачання тепла в місті. Але, як виявилося, всі ці роки приватник накопичував борги перед "Нафтогазом", сума боргу склала близько 64 млн грн.

Яка ситуація по Україні

За повідомленням "Нафтогазу", за станом на 25 жовтня, запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 21 млрд кубічних метрів. Це більш ніж на 4,4 мільярдів кубічних метрів перевищує торішній показник, і є рекордним за останні десять років.

На думку енергетичних експертів, такого обсягу цілком може вистачити до закінчення опалювального сезону.

Але одних запасів газу виявляється недостатнього, для того, щоб опалювальний сезон пройшов без ексцесів. Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, є низка причин, які можуть створити проблеми з подачею тепла в оселі українців.

"Проблем дуже багато, насамперед це стосується низьких запасів вугілля. По-друге, низький тариф для атомної генерації. Протягом багатьох років це призводить до того, що є високі ризики технічних неполадок, і того, що блоки можуть бути виведені з ладу в зимовий період", – сказав він.

Наступна проблема, яку бачить Омельченко – це припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Енергетичний експерт зазначає, що тоді українська газотранспортна система буде працювати у позапроектному режимі, що може привести до серйозних ризиків в окремих містах і районах.

"Подробиці"

"Ще один серйозний ризик – це величезні борги, які зараз складають понад 30 млрд гривень. Державні шахти також знаходяться в жахливому стані. Є невизначеність з "Укренерго", його керівництво не є достатньо прозорим, знову задіюють неринкові схеми. І НКРЕ у нас висить в повітрі, оскільки там звільнилося два члени, і склад регулятора по суті нелегітимний", – пояснив він.

Омельченко сумнівається в здатності чинного уряду справлятися з вищезгаданими проблемами, тому ситуація буде ставати гіршою з кожним роком.

"У нашого уряду не вистачає ні компетенції, ні знань, ні управлінських механізмів, щоб вирішувати серйозні питання. Поки ми йдемо за тими старими запасами, які ми ще маємо з попередніх періодів. Але якщо нічого не робити, якщо триватиме деградація державного управління, то врешті-решт ми прийдемо до ситуації, коли доведеться переходити на гасові лампи", – підсумував ситуацію енергетичний експерт.

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