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24 березня • оновлено в 14:04
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Олексій Євченко
Олексій Євченко
Засновник, директор у Кабачок На Бочок Всі статті автора

Готовы к "голодным бунтам"?

4.7т
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Я голосовал за эту власть и привык нести ответственность за свои поступки. Но сейчас я в таком шоке, что даже приличных слов не нахожу.

Всё происходящее мне сейчас напоминает 1917 год! Именно тогда "положили" весь частный капитал, бизнесменов, производственников. Именно после этого в стране началась разруха и голод.

Что ж вы делаете, люди?!?!? Я не буду в этом посте писать про глупость бояться того, что является раздутым мошенничеством.

Хочу написать о другом. Мне сегодня звонила одна моя сотрудница. Она спрашивала: "Могу ли я сбросить немного денег, потому что ей нечем кормить внуков, у которых родители погибли и они находятся у неё на иждивении?". Ещё немного и таких людей появится критическая масса. Мы не относимся к нации, у которой есть жировая прослойка.

Так, что же вы, ёб вашу мать, делаете????? В моей жизни было всякое. Я прошел развал Союза, бурные 90-е, но и тогда люди имели возможность заработать. И во время всех других кризисов тоже. А сейчас вы забрали у них возможность кормить свои семьи.

Тогда, будьте готовы. К тому, что завтра на улицах появятся те, кто силой будет забирать всё, что они посчитают нужным. Голодные бунты в Украине всегда были намного страшнее, чем любые пандемии.

Если у вас не хватает мозгов этого понять, тогда вас завтра сверху не будет. Люди снесут вас, как шлак. Тупой, ненужный шлак. И правильно сделают.

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Автор
Олексій Євченко Олексій Євченко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Евченко
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Так это было ожидаемо: всегда после революции гpaжданckая вoйнa, тoлпы akтивиcтoв, лозунги вместо мозгов, гoлoд, эпидемии. Ожидаем массовые репрессии против «врагов народа»
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
...вооружась лопатами ломами, обьеденившись с соседними дворами.. В.Висоцький
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Grudzinsky Yulian
Grudzinsky Yulian
Да ты же сам голосовал за эту власть! Несмотря на то, что ее морда обилием интеллекта не была обезображена! Так теперь, - что?! Да! Твоя ошибка выглядит именно вот так, как сейчас. Зеленский и Ко НЕ В СОСТОЯНИИ УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ В КРИЗИСНЫЕ МОМЕНТЫ. Но именно об этом они сами кричали о всех бигбордов перед выборами! А где были ваши глаза и мозги?
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