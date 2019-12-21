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21 грудня • оновлено в 16:55
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"Готовий боротися!" Філарет кинув виклик Епіфанію

1.7т
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Почесний патріарх Філарет заявив, що митрополит Епіфаній перебуває не на своєму місці, як предстоятель Православної церкви України.

А також додав, що готовий боротися з ним за Київський патріархат. Про це він розповів у інтерв'ю, яке опублікувала пресслужба Київської Патріархії.

"Із мене зробили немічного. Я це розумію. Та якщо немічний я, нехай побореться зі мною!" – кинув він виклик главі ПЦУ.

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Філарет і Епіфаній

Філарет і Епіфаній

Попри це, наголосив Філарет, Київський патріархат відстоїть незалежну українську церкву.

"Повірте мені! Я вважаю, що він (Епіфаній. – Ред.) не на своєму місці. У своїй діяльності я, звісно, помиляюся. Ось і в ньому помилився, і в багатьох архієреях також", – зізнався патріарх.

Водночас зазначив, що справа тут навіть не у митрополиті, а в тому, що загалом українська церква "потрапила у повну залежність від Вселенського патріарха". За його словами, Епіфаній почав слухати Варфоломія, бо так сказано у Томосі, але це неприйнятно.

"Наприклад, Синод ПЦУ ухвалив рішення змінити звершення божественної літургії. Не за нашою традицією (українсько-слов'янською), а вже за грецькою. Чому ти, українець, не дотримуєшся української традиції, а переходиш на грецьку?.. Також вони скоротили літургію, хоча українська традиція зовсім інша. Зрозумійте, це важливо для церкви", – висловив Філарет невдоволення діям глави ПЦУ.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Особи
Митрополит Епіфаній Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
Томос Православна церква України
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Урбан Петр
Урбан Петр
Религия- опиум для народа!
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Dudra Pavlo
Dudra Pavlo
они сократили литургию, хотя украинская традиция совсем другая. Поймите, это важно для церкви", – выразил Филарет недовольство действиям главы ПЦУ./деякі особливо УПОРОТІ священослужителі звикли своїх парафіян тримати по 3-4 години на ногах.МОЛОДЬ ПРОСТО перестає ходити.тому -ПРАВИЛЬНИЙ ХІД ПЦУ і Єпіфанія..
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Dudra Pavlo
Dudra Pavlo
Думаю,Єпіфанію відомо,що ображати старих,немічних і юродивих -гріх..Особливо коли у декого це все одночасно... )
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