"Готовий боротися!" Філарет кинув виклик Епіфанію

Почесний патріарх Філарет заявив, що митрополит Епіфаній перебуває не на своєму місці, як предстоятель Православної церкви України.

А також додав, що готовий боротися з ним за Київський патріархат. Про це він розповів у інтерв'ю, яке опублікувала пресслужба Київської Патріархії.

"Із мене зробили немічного. Я це розумію. Та якщо немічний я, нехай побореться зі мною!" – кинув він виклик главі ПЦУ.

Філарет і Епіфаній

Попри це, наголосив Філарет, Київський патріархат відстоїть незалежну українську церкву.

"Повірте мені! Я вважаю, що він (Епіфаній. – Ред.) не на своєму місці. У своїй діяльності я, звісно, помиляюся. Ось і в ньому помилився, і в багатьох архієреях також", – зізнався патріарх.

Водночас зазначив, що справа тут навіть не у митрополиті, а в тому, що загалом українська церква "потрапила у повну залежність від Вселенського патріарха". За його словами, Епіфаній почав слухати Варфоломія, бо так сказано у Томосі, але це неприйнятно.

"Наприклад, Синод ПЦУ ухвалив рішення змінити звершення божественної літургії. Не за нашою традицією (українсько-слов'янською), а вже за грецькою. Чому ти, українець, не дотримуєшся української традиції, а переходиш на грецьку?.. Також вони скоротили літургію, хоча українська традиція зовсім інша. Зрозумійте, це важливо для церкви", – висловив Філарет невдоволення діям глави ПЦУ.

Як писав OBOZREVATEL:

Синод ПЦУ у четвер, 5 грудня, дав главі ліквідованої УПЦ КП Філарету дозвіл на довічне проживання і "використання для своєї діяльності" комплексу будівель у Києві на Пушкінській.

Патріарх після цього різко відповів Митрополиту Епіфанию. Церковник із сарказмом подякував ПЦУ за те, що його не викинули на вулицю.

Епіфаній раніше розповів, що почесний Патріарх Філарет під час виборів Предстоятеля озвучив своє бажання очолити Православну церкву України, але потім відмовився.

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) спростувала свою юридичну ліквідацію, про яку заявив глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

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